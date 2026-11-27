Денежная база в России выросла с 13 по 20 ноября на 22 млрд рублей

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Объем денежной базы в узком определении в России на 20 ноября составил 23106,8 млрд рублей, сообщила пресс-служба Банка России.

На 13 ноября денежная база в России равнялась 23084,8 млрд рублей. Таким образом, за период она выросла на 0,10%, или на 22,0 млрд рублей.

Денежная база в узком определении включает выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в ЦБ.



