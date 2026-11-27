Узбекистан строит новый аэропорт вместе с саудовскими, японскими и корейскими компаниями

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Узбекистан совместно с компаниями из Саудовской Аравии, Японии и Южной Кореи строит новый международный аэропорт на площади 1,3 тысячи га, сообщил президент Шавкат Мирзиёев на встрече с инвесторами и предпринимателями транспортно-логистической сферы. Об этоп передает его пресс-служба.

По его словам, на прилегающей к аэропорту территории площадью 800 га будет реализован проект Aerocity стоимостью $5 млрд. Здесь планируется создать единую экосистему, включающую логистические и электронные коммерческие центры, магазины престижных брендов, современные гостиницы и жилые комплексы.

Ответственным лицам поручено до 1 июля 2027 года завершить разработку мастер-плана региона и представить его местным и иностранным инвесторам.

Мирзиёев сообщил о введении дополнительных льгот и преференций для авиакомпаний-резидентов.

С 2027 года цены на авиатопливо будут формироваться с учетом среднемировых цен. Авиатопливо освобождается от акцизного налога, к нему применяется нулевая ставка НДС. Льгота по таможенной пошлине на запасные части будет продлена до 2040 года. Нулевая ставка НДС также будет распространяться на аренду воздушных судов, двигателей и агрегатов.

Президент поручил внедрить систему возврата НДС по импорту запасных частей авиакомпаниям-резидентам в течение одного дня.

Особые льготы предусмотрены для авиакомпаний, взявших на себя обязательства по подготовке и найму отечественных пилотов. Для привлеченных ими иностранных специалистов ставка социального налога составит 1%, а сбор за выдачу разрешений на работу будет снижен в 30 раз.

Поставлена задача увеличить авиапарк страны до 150 воздушных судов в 2027 году и не менее 250 к 2030 году.

В целях повышения инвестиционной привлекательности международные аэропорты будут освобождены от налогов на имущество и землю до 2030 года. Сэкономленные средства необходимо направить на развитие аэропортовой инфраструктуры.

Мирзиёев также выступил с инициативой создания Международного университета гражданской авиации Узбекистана. Для этого на территории "Нового Ташкента" будет выделено 20 га земли, где планируется построить современный кампус, учебно-симуляционный и научно-исследовательский центры.

За последние годы в Узбекистане реконструировано 11 международных аэропортов с учетом современных требований. Восстановлена работа аэропортов в Муйнаке, Коканде, Заамине, Арнасае, Шахрисабзе, Сариасии и Сохе, их общее количество достигло 18.

Аэропорты Ургенча, Самарканда, Бухары и Намангана переданы инвесторам в доверительное управление на основе государственно-частного партнерства.

По данным Министерства транспорта Узбекистана, авиапарк страны насчитывает более 110 воздушных судов. В 2026 году объем пассажирских авиаперевозок составит 17 млн человек, в ближайшие годы планируется увеличить его до 25 млн.

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