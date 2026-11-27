"Гродно Азот" планирует нарастить выпуск аммиака к 2030 году на 30%

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Крупнейший белорусский химзавод ОАО "Гродно Азот" планирует увеличить производство аммиака к 2030 году на 30% - с 1,62 тысячи до 2,1 тысячи тонн в сутки, сообщает пресс-служба правительства Белоруссии после рабочей поездки премьер-министра Александра Турчина на предприятие.

Увеличение производства намечено в рамках инвестпроекта стоимостью более $100 млн, который реализуется с 2022 года. К концу этого года выпуск аммиака планируется нарастить до 1,75 тысячи тонн в сутки.

Кроме того, на предприятии реализуется крупный инвестпроект по организации производства аммиачной селитры мощностью 1,5 тыс. тонн в сутки. Стоимость проекта превышает $180 млн, сейчас стройка находится в активной фазе, производство планируется ввести в 2028 году. "Это для предприятия стратегический шаг. Запуск этого производства позволит расширить ассортимент выпускаемой продукции и диверсифицировать выпуск минеральных удобрений", - отмечается в сообщении.

"Гродно Азот" - одно из крупнейших химических предприятий в СНГ и Восточной Европе. Оно выпускает азотную кислоту, азотные минеральные удобрения, капролактам, метанол и другие виды химической продукции. Предприятие принадлежит государству, входит в состав концерна "Белнефтехим".