Новак отметил рост товарооборота сельхозпродукции с Турцией на 12%

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Товарооборот продукции АПК между Россией и Турцией за 9 месяцев 2026 года вырос на 12%, сообщил вице-премьер Александр Новак на заседании межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству в Стамбуле.

"Хорошую динамику показывает агропромышленный комплекс. За девять месяцев взаимная торговля выросла на 12%, а российский экспорт - на 17%", - сказал он.

По его словам, в 2025 году поставки российских удобрений в Турцию увеличились почти вдвое. В сентябре аграрные ведомства подписали меморандум о сотрудничестве в этой сфере.

Новак отметил, что Турция остается крупнейшим покупателем российского зерна. "Важно расширять взаимный доступ сельскохозяйственной продукции на рынки России и Турции", - подчеркнул вице-премьер.