Вице-премьер РФ Никитин обсудил в Омане развитие транспортного коридора "Север - Юг"

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Развитие международного транспортного коридора (МТК) "Север - Юг" стало ключевой темой переговоров вице-премьера РФ Андрея Никитина с вице-премьером Омана по экономическим вопросам, наследным принцем Зиязаном бен Хейсамом Аль Саидом, говорится в сообщении правительства РФ в мессенджере Max.

Встреча состоялась в рамках визита Никитина в Султанат Оман.

Никитин назначен специальным представителем президента РФ по развитию МТК "Север - Юг".

"Выработаны решения, которые делают наземные перевозки по восточному и западному маршрутам коридора "Север - Юг" привлекательными для грузоотправителей. Для Омана это дополнительный маршрут к российскому рынку и рынкам стран Евразии. Предлагаем совместно обеспечить загрузку в обоих направлениях и проработать сквозной логистический сервис между Россией, Оманом и третьими странами", - отметил вице-премьера РФ.

Согласно сообщению, за 10 месяцев 2026 года по транскаспийскому маршруту перевезено 7,51 млн т грузов. Это уже превышает показатель за весь 2025 год - 7,4 млн т.

Что касается морских перевозок, то за 9 месяцев 2026 года между портами России и Омана перевезено 209,2 тыс. т грузов, преимущественно зерна, продуктов его переработки и нефтепродуктов. Российская сторона предложила подключить порт Сухар и оманских перевозчиков к организации регулярного логистического сервиса.

В сфере цифровой логистики предложено развивать обмен электронными перевозочными документами и запустить пилотный проект по отслеживанию грузов на маршруте "Север - Юг".

Относительно авиасообщения: по зимнему расписанию 2026/2027 года авиакомпания Oman Air выполняет 5 рейсов в неделю из Маската в Москву и один - в Сочи.

По совместным проектам определены профильные партнёры для реализации представленных инициатив, проработка будет продолжена в рамках Российско-оманской межправительственной комиссии, проинформировали в правительстве РФ.

В завершение встречи Никитин пригласил оманскую сторону принять участие во втором Международном транспортно-логистическом форуме 1-3 апреля 2027 года в Санкт-Петербурге. На его полях стороны смогут оценить промежуточные результаты совместной работы и при готовности выйти на подписание двусторонних документов.