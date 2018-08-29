"Русснефть" продала трейдинговую структуру в Белоруссии

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - "Русснефть" в июле 2018 года продала 100% белорусской дочерней трейдинговой компании ИП "Славнефтехим", говорится в отчете "Русснефти".

Сумма сделки составила $1,8 млн, или 113 млн рублей по курсу на дату сделки. Покупатель не раскрывается.

"Славнефтехим" представлял интересы "Русснефти" в Белоруссии в рамках соглашения между компанией и государственным концерном "Белнефтехим". Основными видами деятельности предприятия являются: переработка нефти на белорусских НПЗ, обеспечение потребителей Белоруссии нефтепродуктами, поставка углеводородного сырья на предприятия нефтехимического комплекса республики и экспорт нефтепродуктов в страны ближнего зарубежья, Восточной Европы и Балтии.