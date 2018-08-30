Американские компании увеличили прибыль во II квартале рекордными темпами за 6 лет

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Доналоговая прибыль американских компаний выросла во втором квартале 2018 года на 16,1% в годовом выражении - рекордными темпами с четвертого квартала 2012 года, сообщили в министерстве торговли США.

Увеличение прибыли зафиксировано среди крупных компаний практически во всех секторах экономики, во многом оно вызвано сильным ростом американского ВВП.

Как сообщалось, ВВП США во втором квартале увеличился на 4,2%.

Другой важный фактор, влияющий на прибыль компаний, - налоговая реформа, благодаря которой совокупная сумма налоговых отчислений корпораций в США во втором квартале сократилась на 33% в годовом выражении, или более чем на $100 млрд.

Выручка компаний из индекса Standard & Poor's 500 в прошлом квартале выросла в среднем на 9,5%, максимальными темпами с 2011 года.