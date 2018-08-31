ЦБ РФ отозвал лицензию у черкесского К2 Банка

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у К2 Банка (Черкесск), говорится в сообщении ЦБ. Лицензия отозвана с 31 августа.

Банк не является участником системы страхования вкладов, подчеркивает регулятор.

"К2 Банк - монопродуктовая кредитная организация, бизнес-модель которой концентрировалась на предоставлении банковских гарантий с привлечением узкого круга посредников (агентов) на нерыночных и не соответствующих обычаям делового оборота условиях. Портфель выданных кредитной организацией гарантий по состоянию на 1 августа составил 9,5 млрд рублей и превысил размер ее собственных средств более чем в 5 раз", - говорится в сообщении Центробанка.

При этом черкесский банк некорректно отражал в учете расходы на общую сумму порядка 400 млн рублей, связанные с оплатой посреднических услуг по привлечению принципалов, что привело к искажению финансового результата его деятельности.

Кроме того, К2 Банк существенно занизил кредитные риски по предоставленным банковским гарантиям.

Банк России неоднократно (три раза в течение последнего календарного года) применял в отношении К2 Банка меры надзорного воздействия.

В банке назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации приостановлены.

По данным ЦБ на апрель этого года, банк принадлежит физлицам: Виталию Курышеву, Олегу Бешевли, Роману Петракову, Дмитрию Кондратьеву, Виталию Руденко (по 10%), Андрею Присекину (9,49%), Владимиру Колошину (9,25%), Владимиру Ледневу (8,33%), Татьяне Зубачевой (8,17%), Евгению Мирошникову (7,6%), Ольге Обуховой (7,16%).

К2 Банк по итогам второго квартала 2018 года занимает 367-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА". По данным Банка России, на 1 августа текущего года по величине активов эта кредитная организация занимала 349-е место в банковской системе РФ.