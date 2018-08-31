Денежная база в России снизилась с 17 по 24 августа на 93,8 млрд рублей

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Объем денежной базы в узком определении в России на 24 августа составил 10356,8 млрд рублей, сообщили в пресс-службе Банка России.

На 17 августа денежная база в России равнялась 10450,6 млрд рублей. Таким образом, за период она снизилась на 0,9%, или на 93,8 млрд рублей.

Денежная база в узком определении включает выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в ЦБ.