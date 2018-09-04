Австралийцы сократили потребление алкоголя до минимума за 55 лет

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Потребление алкоголя на душу населения в Австралии сократилось до минимума за 55 лет, свидетельствуют данные Австралийского статистического бюро (ABS).

В 2016-2017 финансовом году, завершившемся 30 июня 2017 года, совокупное потребление чистого алкоголя в Австралии составило 186 млн литров. При этом на каждого жителя страны в возрасте 15 лет и старше приходилось 9,4 литра - это самый низкий годовой показатель с 1961-1962 фингода, заявила директора департамента статистики охраны здоровья ABS Луиза Гейтс.

Самыми распространенными видами алкоголя в Австралии остаются пиво (39,2% в пересчете на чистый алкоголь) и вино (38,3%).

Статбюро пересчитало объем чистого алкоголя на душу населения с учетом популярности отдельных видов и получило, что в среднем каждый австралиец за год выпил 84 литра пива, 28,5 литра вина, 6,4 литра сидра, 2,8 литра крепких спиртных напитков и 33 банки (375 мл) готовых алкогольных коктейлей.

При этом около 20% жителей Австралии старше 15 лет практически не употребляют алкоголь.

Пик потребления пива и других видов алкоголя в Австралии приходился на середину 70-х годов, когда показатель на душу населения превышал текущий уровень более чем вдвое. При этом доля вина постепенно росла, а доля крепкого алкоголя оставалась практически неизменной.