Иран отказался от идеи вывезти 300 млн евро наличными из Германии

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Иран отменил свой запрос о возвращении в страну 300 млн евро наличными со своих счетов в Германии, сообщает во вторник Handelsblatt.

По данным немецких СМИ, Иран уведомил немецкое Федеральное управление финансового надзора о том, что он отзывает запрос о возврате средств из Европейско-иранского торгового банка, базирующегося в Гамбурге.

Власти Германии в последнее время подвергались давлению со стороны США, которые хотели, чтобы Берлин ответил на запрос отказом, отмечает агентство Associated Press.

В августе Немецкий федеральный банк изменил свои правила и получил возможность блокировать переводы, если ему не предоставят гарантии того, что транзакция не нарушает санкционный режим или законы об отмывании денег, отмечает агентство.

Летом немецкие СМИ сообщали, что Тегеран планирует снять со счета в Европейско-иранском торговом банке 300 млн евро и отправить их самолетом в Иран. Тогда немецкие финансовые регуляторы начали проверку транзакции.

Газета Bild утверждала, что иранские власти аргументировали снятие средств желанием передать их иранским гражданам, которые из-за санкций США не могут пользоваться кредитными картами во время поездок за границу.

8 мая этого года президент США Дональд Трамп объявил о выходе из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе и восстановлении в полном объеме односторонних санкций в отношении Ирана.

Первый блок ограничительных мер против Ирана, касающийся иранского автомобильного сектора, а также торговли золотом и другими металлами, был восстановлен в начале августа.

Второй блок антииранских санкций должен вступить в силу до 4 ноября. Эти ограничительные меры будут касаться энергетического сектора Ирана, транзакций, имеющих отношение к углеводородному сырью, и транзакций, связанных с центральным банком Ирана.