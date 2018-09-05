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Акции Tesla упали на 1,3% после новых атак Маска на британского дайвера

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - После вчерашнего падения на 4,2% акции Tesla продолжили снижаться в среду, на старте торгов потеряв еще 1,3%, сообщает Business Insider.

Акции Tesla упали до $281,76, что является самым плохим показателем с 1 июня.

Если накануне на стоимость влиял скандал с отказом Маска общаться с некоторыми аналитиками во время конференц-кола, то сегодня аналитики связывают падение с новыми обвинениями южноафриканского предпринимателя в адрес британского дайвера Вернона Ансворта.

В миреМаск, назвавший педофилом дайвера из Таиланда, извинился перед нимЧитать подробнее

Ансворт участвовал в спасении заблокированных в затопленной пещере таиландских школьников и раскритиковал идеи Маска направить на помощь детям мини-субмарину. В ответ глава Tesla назвал его педофилом. Впоследствии он извинился, но теперь вновь повторил обвинения.

В письме, которое получил портал BuzzFeed, Маск назвал Ансворта насильником детей

"Он пожилой одинокий, белый мужчина из Англии, которые 30-40 лет либо путешествовал, либо жил в Таиланде, в основном в районе пляжа Паттайи. Потом переехал в Чианграй, чтобы жениться на 12-летней девочке", - пишет Маск.

"Советую вам связаться со знакомыми в Таиланде, узнать, что на самом деле происходит и прекратить защищать насильников детей", - написал миллиардер.

BuzzFeed приводит также высказывание адвоката Л. Лина Вуда, который представляет интересы Ансворта. Он заявил, что злобные обвинения Маска уже неоднократно была разоблачены. То же самое произойдет и в этом случае.

Tesla, SpaceX и The Boring Company но пока не комментируют новые заявления Маска.

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Теги: Илон Маск, Tesla

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