"Газпром" удалил с сайта перечень "дочек"

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - ПАО "Газпром", за активами которого "охотится" "Нафтогаз Украины", удалило со своего сайта перечень дочерних и зависимых организаций, в том числе зарубежных.

На данный момент страница с адресом subsidiaries содержит лишь отсылку: "Список подконтрольных ПАО "Газпром" организаций, имеющих для него существенное значение, публикуется в Ежеквартальном отчете ПАО "Газпром" (раздел III, пункт 3.5)".

Раньше список включал 161 компанию, вплоть до компаний в состоянии банкротства и ликвидации, "спящих" компаний и "технических" структур.

"Нафтогаз Украины" по сумме двух арбитражных процессов выиграл у "Газпрома" $2,6 млрд. Российская сторона обжаловала это решение, но "Нафтогаз" не хочет ждать завершения рассмотрения жалобы и развернул в европейских юрисдикциях (Швейцарии, Великобритании, Нидерландах) кампанию по аресту активов "Газпрома".