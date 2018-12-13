"Нафтогаз" заявил о выигранном иске в Нью-Йорке о получении сведений об активах "Газпрома"

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Федеральный суд США в Нью-Йорке удовлетворил требования НАК "Нафтогаз Украины" на получение информации от GLAS Americas, Deutsche Bank Trust Company Americas и Bank of New York об активах ПАО "Газпром" в Европе, сообщила украинская газовая монополия в четверг.

"В ближайшие дни "Нафтогаз" направит этим компаниям соответствующие повестки", - отмечается в пресс-релизе.

НАК уточняет, что для обеспечения принудительного исполнения арбитражного решения о выплате "Газпромом" $2,6 млрд 6 декабря подала иски в федеральные суды Нью-Йорка и Техаса с требованием обязать пять зарегистрированных в США компаний раскрыть информацию об активах "Газпрома" в Европе.

Что хочет узнать "Нафтогаз"

Иски, в частности, были поданы в отношении GLAS Americas LLC - финансовой компании, которая, предположительно, владеет информацией о местонахождении акций швейцарской компании Nord Stream 2 AG, принадлежащей "Газпрому".

"Нафтогазу" необходима эта информация, чтобы подать в Швейцарии иск об аресте акций Nord Stream 2 AG, поясняет НАК.

Согласно пресс-релизу, наличие в этом списке Deutsche Bank Trust Company Americas объясняется тем, что это - американский банк-корреспондент московского Газпромбанка, в котором "Газпром" имеет счет. В свою очередь, Газпромбанк имеет швейцарскую аффилированную компанию Gazprombank (Switzerland) Ltd., и "Нафтогаз" требует от Deutsche Bank информацию об операциях "Газпрома" с Gazprombank (Switzerland) Ltd., включая номера счетов, чтобы подать в Швейцарии иск об аресте средств на этих счетах, поясняется в сообщении украинской компании.

Что касается Bank of New York Mellon, этот банк управляет программой ADR "Газпрома" и, по мнению НАК, владеет информацией о последних операциях "Газпрома" с акциями его голландских дочерних компаний.

"Нафтогазу" необходима эта информация, чтобы подать в Нидерландах иск против "Газпрома" о взыскании убытков", - говорится в пресс-релизе.

Согласно ему, Bank of New York также может иметь информацию о местонахождении акций "Северного потока 2" и данные о банковских счетах "Газпрома" в Швейцарии, которая необходима "Нафтогазу" для подготовки исков об аресте активов, которые он будет подавать в Швейцарии.

В окружной суд Южного округа Техаса (США) "Нафтогаз" обратился с иском против компании Gazprom Marketing & Trading USA, Inc. Ей опосредованно владеет "Газпром", и она может располагать информацией о последних операциях "Газпрома" о передаче акций его голландских дочерних компаний, о банковских счетах "Газпрома" в Швейцарии и местонахождение акций "Северного потока 2", принадлежащих "Газпрому", поясняет "Нафтогаз".

Использовать эту информацию НАК также планирует для подготовки исков в Нидерландах и Швейцарии.

Кроме того, как сообщалось, НАК обратилась в американский суд с иском к DeGolyer & MacNaughton, предоставляющей "Газпрому" услуги по аудиту запасов нефти и газа. Консалтинговая компания была включена в этот перечень, поскольку может владеть информацией о проектах "Газпрома" в сфере добычи нефти и газа, их корпоративной структуре и планах ее изменения, необходимой для подачи иска в Нидерландах, поясняется в сообщении НАК.

"США - самая важная юрисдикция. Она требует наибольших затрат времени, но может иметь самые действенные последствия", - прокомментировал обращения в американский суд глава правления НАК Андрей Коболев.

Как сообщалось, в новых исках в европейские суды "Нафтогаз" попытается оспорить сделку, по которой "Газпром" передал акции зарегистрированного в Нидерландах оператора газопровода "Турецкий поток" российской дочерней структуре, из-за чего украинская сторона не смогла эти акции арестовать.

Стокгольмский арбитраж 28 февраля 2018 года обязал "Газпром" доплатить "Нафтогазу" $4,63 млрд за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. С учетом того, что ранее суд подтвердил долг украинской стороны за поставки газа в размере $2,018 млрд, по результатам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа "Газпром" должен доплатить "Нафтогазу" $2,56 млрд.