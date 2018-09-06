Минэкономразвития резко понизило прогноз цены экспорта газа в 2019 году

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Минэкономразвития резко понизило прогноз цены экспорта газа в дальнее зарубежье в 2019 году до $232 c предыдущей оценки в $269 за тыс. куб. м, сделанной в июньской версии документа.

Также в прогнозе Минэкономразвития до 2024 года, с которым ознакомился "Интерфакс", смягчена оценка среднегодовой цены поставок газа в дальнее зарубежье в 2018 году до $237,8 с прежней (июньской) оценки в $242,6.

"Газпром" как государственная компания будет обязан использовать эти цифры при формировании своего бюджета, инвестиционной программы и программы заимствований на очередной год.

Ну а в реальной жизни - на европейских спотовых площадках цена газа уже достигла $330 за тысячу кубометров.