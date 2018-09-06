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Фондовая биржа Тель-Авива наняла комедийную актрису для популяризации трейдинга

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Тель-Авивская фондовая биржа (TASE) наняла популярную телеведущую, актрису и стендап-комика Ади Ашкенази, чтобы объяснить гражданам Израиля преимущества инвестиций в акции, сообщает агентство Bloomberg.

Ашкенази сняла восемь 20-секундных роликов в формате видеоблога, которые размещены на сайте биржи, ее странице в фейсбуке и на YouTube. Клипы в развлекательной форме рассказывают о том, как формируется главный фондовый индекс страны и почему акции могут дорожать или дешеветь.

Кампания стартовала в середине августа, и с тех пор ее аудитория превысила 400 тыс. человек.

На данный момент доля розничных инвесторов в Израиле чрезвычайно низка - всего 5%, и CEO биржи Иттай Бен-Зеев рассчитывает увеличить этот показатель втрое. В интервью Bloomberg топ-менеджер заявил, что хотел бы создать "народную биржу".

В 2010 году рынок акций Израиля был отнесен к категории развитых. После этого ежедневные торговые обороты на израильских площадках существенно сократились, поскольку теперь им приходится конкурировать с биржами США, Западной Европы, Японии.

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Теги: Тель-Авив, Израиль
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