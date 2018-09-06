Силуанов заявил, что РФ вряд ли вернется на внешний рынок заимствований в 2018 году

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Россия при сохранении нынешнего уровня волатильности на финрынках не будет выходить на внешний рынок заимствований до конца года, заявил первый вице-премьер - министр финансов Антон Силуанов. В последующие годы Минфин также планирует тщательно оценивать конъюнктуру и не будет занимать на любых условиях.

"Мы сейчас что видим? Резко усилилась волатильность на рынках стран с развивающейся экономикой, и, безусловно, те доходности, которые требует рынок сегодня, для нас они малоинтересны и даже неприемлемы. У нас есть большой запас ликвидности, есть возможности заимствований на внутреннем рынке", - сказал он.

"Поэтому если такая напряженность на финансовых рынках для стран с развивающимися экономиками сохранится до конца года, а судя по всему, именно так и будет, вряд ли мы будем планировать размещение оставшейся части внешних заимствований. Вполне можем обойтись и без такого участия на внешних рынках", - заявил Силуанов.

"Кстати говоря, это касается и последующих лет. Мы, несмотря на то, что закладываем по-прежнему (в бюджет - ИФ) объемы выхода на внешние рынки в стабильном размере, будем, как всегда, смотреть, мониторить ситуацию. Не будем занимать на любых условиях, будем смотреть, насколько эти заимствования вписываются в нашу долговую стратегию, целесообразность таких операций", - заключил он.

Кроме того, он сообщил, что Минфин РФ не будет выполнять программу внутренних заимствований любой ценой:.

"У нас есть варианты реагирования на различные случаи санкционного вмешательства, в том числе на госдолг, хотя нам это не очень приятно", - сказал Силуанов, отметив, что за последнее время доля нерезидентов в ОФЗ упала с 32% до 27-28%.

"Второе, у нас есть достаточный объем ликвидности в бюджете, которым мы можем обойтись, даже не заимствуя на рынке в следующем году. Можем в следующем году не заимствовать, задействовать наши внутренние ресурсы, остатки на счетах бюджета в казначействе. Но, безусловно, мы все равно будем выходить на рынок, наше присутствие будет. В каких объемах? Будем смотреть по ситуации", - заявил Силуанов.

"Я уже говорил, что мы не будем любым путем осуществлять заимствования, лишь бы привлечь ресурсы, не будем переходить на ГКО или резкое повышение доходности, нам этого не нужно. И последние действия Минфина, последние аукционы (Минфин брал недельную паузу в проведении аукционов, а в среду отменил уже назначенный аукцион из-за высокой волатильности - ИФ), вы видите прекрасно наше поведение, которое и дальше так будет продолжаться. Поскольку дорогие заимствования, которые будут давать неправильные, на наш взгляд, установки рынку, дорогие заимствования для бюджета нам просто не нужны", - отметил он.

"Поэтому будем в случае введения санкций на госдолг ориентироваться на внутренних инвесторов, будем задействовать в первую очередь рублевые заимствования, дальше развивать финансовый рынок, использовать те остатки ликвидности в казначействе, которые сегодня есть, и которые в принципе позволят нам финансировать наш дефицит в следующем и последующие годы", - заключил министр.