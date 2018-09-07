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Экономика

Автопром сможет не подтверждать уплату процентов по субсидируемым кредитам свыше 30 млрд руб.

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Правительство РФ отменило обязательное требование о предоставлении документов о своевременной уплате процентов и основного долга по субсидируемым кредитам для предприятий автопрома размером не менее 30 млрд руб.

Соответствующее постановление правительства РФ от 5 сентября 2018 г. №1056 опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации в пятницу, 7 сентября.

Документ, подписанный премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым, вносит изменения в правила предоставления из федерального бюджета субсидий российским автопроизводителям и их "дочкам" на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, привлеченным ими в 2015 году для рефинансирования и (или) приобретения прав требований по ранее привлеченным кредитам и займам. Соответствующие правила были утверждены постановлением правительства РФ от 22 февраля 2018 г. N186.

"В целях организации бесперебойной работы автомобильных заводов и обеспечения текущей ликвидности предприятий предлагается исключить обязательное требование об отсутствии факта несвоевременной уплаты процентов и основного долга по субсидируемым кредитам", - говорилось в материалах к проекту постановления. При этом отмечалось, что проект постановления подготовлен в связи с поручением заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Козака от 6 июля 2018 г.

При этом указывается, что речь идет о кредитах "не менее 30 млрд руб.". Как сообщалось, в июле 2015 г. группа "ГАЗ" привлекла синдицированный кредит в ВТБ и Сбербанке на 33,25 млрд руб. для реструктуризации имеющейся задолженности перед Сбербанком и ВТБ на аналогичную сумму. Срок погашения кредита - 14 декабря 2020 г. Изначально этот кредит не подпадал под категорию субсидируемых, однако в декабре 2015 г. правительство распространило субсидии на кредиты свыше 30 млрд руб.

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