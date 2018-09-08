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Экономика

Основатель Alibaba Джек Ма уйдет из совета директоров компании

Один из самых богатых людей Китая займется благотворительностью

Основатель Alibaba Джек Ма уйдет из совета директоров компании
Основатель и председатель совета директоров компании Alibaba Group Джек Ма
Фото:epa/vostock-photo

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Соучредитель и председатель совета директоров Alibaba Джек Ма заявил, что оставит свою должность в понедельник. Как сообщает The New York Times, Ма займется благотворительностью и образовательными проектами. Кроме того, он сохранит место в совете директоров Alibaba и останется советником руководства компании.

Джек Ма уходит из компании постепенно: он оставил пост генерального директора Alibaba еще в 2013 году. Тем не менее Ма активно участвовал в жизни компании, а также планировал ее долгосрочную стратегию. Он владеет 6,4% акций Alibaba, отмечает издание.

Джек Ма с 17 компаньонами создали Alibaba в городе Ханчжоу в 1999 году. Из небольшой торговой площадки для малого и среднего бизнеса компания стала одним из крупнейших игроков в сфере интернет-коммерции. Помимо этого Alibaba занимается онлайн-банкингом, облачными вычислениями, цифровыми медиа и развлечениями. Компания владеет долями в некоторых из наиболее важных медиа-активов Китая. В их числе социальная сеть Weibo (китайский аналог Twitter) и англоязычная газета The South China Morning Post.

В прошлом месяце Alibaba сообщила о 60-процентном увеличении квартальных продаж, даже на фоне падения прибыли. Годовой доход компании составляет около 250 млрд. юаней, или $40 млрд.

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Теги: Alibaba, Джек Ма, Китай

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