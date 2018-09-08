Что случилось этой ночью: суббота, 8 сентября

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Грузия экстрадировала в США гражданина России, которого подозревают в совершении киберпреступлений.

- Более 100 бойцов возглавляемой США коалиции начали учения в сирийской провинции Хомс. Как сообщает CNN, маневры проводятся "как прямой ответ на серию российских военных угроз".

- Сборная России со счетом 2:1 обыграла команду Турции в матче Лиги наций УЕФА. Это первый матч для сборной после Чемпионата мира-2018.

- Основатель и председатель совета директоров Alibaba Джек Ма покинет свой пост. Один из богатейших людей Китая займется благотворительностью.