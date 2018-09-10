Первая очередь мини-завода СПГ введена в Южно-Сахалинске

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - ООО Производственно-строительная компания (ПСК) "Сахалин" запустило первую очередь мини-завода по производству сжиженного природного газа (СПГ) для бытовых нужд и котельных на Сахалине.

Как сообщила пресс-служба Минвостокразвития РФ, старт производству был дан в воскресенье в рамках IV Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке в режиме видео-конференц-связи.

В церемонии на стенде Сахалинской области на острове Русский приняли участие вице-премьер Юрий Трутнев, министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Козлов, губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко. С другой стороны - на Сахалине - находился исполнительный директор ПСК "Сахалин" Валерий Болтик.

"Сегодня мы запускаем в селе Дальнее (входит в состав Южно-Сахалинска - ИФ) первую очередь завода, в планах также строительство второй и третьей очередей, а также завода СПГ в городе Поронайск", - цитирует Трутнева пресс-служба Минвостокразвития.

Проект общей стоимостью 836 млн рублей реализован при поддержке "Корпорации развития Сахалинской области".

Ранее сообщалось, что 701 млн рублей заводу предоставит "Корпорация развития Сахалинской области", остальное - средства ПСК "Сахалин".

"Реализация проекта шла с 2016 года. На первом этапе была построена автомобильная газонаполнительная станция. В результате, в областном центре компримированный газ (сжатый - ИФ) используется для заправки автомобилей", - говорится в сообщении.

Производительность завода составит 12,75 тыс. тонн газа в год. В производстве используется природный газ, добытый в рамках проекта "Сахалин-2". Соглашение с "Газпромом" по этому поводу подписано на поставку ПСК "Сахалин" 66 млн кубометров газа в год.

Ранее сообщалось, что ПСК "Сахалин" после строительства второй очереди может довести мощность завода до 24 тыс. тонн СПГ в год.

Основным потребителем продукции станут предприятия жилищно-коммунальной сферы Сахалинской области (Невельское МУП), которые в настоящее время в основном работают на жидком и твердом топливе.

В отдаленные населенные пункты СПГ будут доставлять с помощью специальных автомобилей, в дальнейшем сжиженный газ начнет поступать и на Курильские острова.

Областная власть поддержала этот проект с целью перевода котельных с дорогостоящего дизельного топлива на СПГ и тем самым получить снижение тарифа на услуги теплоснабжения.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", ООО "Производственно-строительная компания" "Сахалин" зарегистрировано в октябре 2014 года с уставным капиталом 10 тыс. рублей. Основной вид деятельности - оптовая торговля твердым, жидким и газообразным топливом. Единственный учредитель компании - гендиректор ООО Борис Мордовкин.