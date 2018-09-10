Рынок акций РФ открылся ростом индекса МосБиржи на 0,4%

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в понедельник ростом рублевых цен большинства blue chips на фоне ослабления рубля и дорожающей нефти, индекс МосБиржи за минуту торгов прибавил 0,4%, индекс РТС не изменился.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2331,96 пункта (+0,4%), индекс РТС - 1050,48 пункта (без изменений); рублевые цены большинства основных "фишек" на Московской бирже подросли в пределах 1,5%.

Доллар на старте торгов поднимался до 70,16 руб., после чего скорректировался до 69,93 руб. (+0,02 рубля).

Выросли рублевые акции "НОВАТЭКа" (+1,5%), "ЛУКОЙЛа" (+0,7%), "Газпром нефти" (+0,6%), Сбербанка (+0,6%), "Аэрофлота" (+0,6%), "Мечела" (+0,5%), "Интер РАО" (+0,4%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,7%), "Транснефти" (+0,7%), "Татнефти" (+0,6%).

Просели "префы" "Мечела" (-1,2%), "Башнефти" (-0,4%), "Ростелекома" (-0,3%), бумаги АФК "Система" (-0,2%).

Зарубежные рынки

Индексы в США в пятницу снизились и завершили неделю в "минусе", давление продавцов сохранялось в технологическом секторе. Президент США Дональд Трамп заявил журналистам в пятницу, что готов обложить пошлинами дополнительный объем импорта китайских товаров на сумму $267 млрд в год. Он добавил, что американские власти заканчивают подготовку к введению ранее объявленных пошлин на продукцию из КНР $200 млрд. С учетом уже принятых мер практически все поставки из Китая могут оказаться под новыми тарифами.

В понедельник в Азии динамика индексов смешанная (Япония выросла на 0,4%, Китай снижается на 1,5%), слабо плюсуют американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 подрос на 0,1%).

Поддержку рынку Японии оказали позитивные данные о росте ВВП страны, а Гонконг и Китай снижаются из-за очередного витка торговой войны с США.

Рост китайского экспорта в долларовом выражении замедлился в августе 2018 года до 9,8% с 12,2% месяцем ранее, свидетельствуют данные Главного таможенного управления КНР. Импорт в долларовом выражении увеличился на 20% в августе после июльского скачка на 27,3%. Профицит торгового баланса КНР снизился до $27,91 млрд по сравнению с $28,05 млрд в июле. Консенсус-прогноз экспертов для роста долларового экспорта составлял 10%, импорта - 17,7%, для торгового профицита - $31 млрд.

Оценки роста японской экономики во втором квартале 2018 года улучшены с 0,5% до 0,7% по сравнению с предыдущими тремя месяцами и с 1,9% до 3% в годовом выражении, свидетельствуют пересмотренные данные кабинета министров Японии. Экономисты ожидали изменения до 0,7% и 2,6% соответственно.

Нефть в понедельник растет на ожиданиях, что Иран сократит поставки сырья, тогда как мировой спрос на нее продолжит уверенно расти.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени составила $77,49 за баррель (+0,9% и +0,4% в пятницу), октябрьская цена WTI - $68,26 за баррель (+0,8% и -0,03% в пятницу).

По итогам прошлой недели нефть подешевела впервые за три недели, цена WTI уменьшилась на 2,9%, Brent - на 1%. WTI дешевела восемь из последних десяти недель, Brent - семь. Однако существенного снижения цен по сравнению с пиковыми уровнями текущего года не произошло, хотя начало осени обычно не способствует нефтяному ралли.