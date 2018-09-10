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Литовский акционер аэропорта "Жуковский" решил выйти из проекта

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Крупнейшая в Литве группа предприятий авиабизнеса Avia Solutions Group (ASG), планирует продать свою долю в управляющей компании подмосковного аэропорта "Жуковский" - АО "Рампорт Аэро" - и выйти из этого проекта, сообщил гендиректор ASG Йонас Янукенас.

"Группа приняла решение уйти. Нам принадлежит 22,5% (акций - BNS), ведутся переговоры с потенциальными покупателями. В принципе мы планируем уходить. Причин несколько, решение такое. Мы концентрируемся на Азии", - сказал Янукенас на пресс-конференции в понедельник.

Ранее сообщалось, что АО "Рампорт Аэро" завершило 2017 год с чистым убытком в 523 млн руб. По итогам работы в 2016 году (аэропорт начал обслуживать регулярные рейсы в сентябре 2016 года) "Жуковский" получил чистый убыток в размере 450 млн руб.

Выручка аэропорта в прошлом году составила 234,5 млн руб. (в 2016 году - 35,2 млн руб.), себестоимость продаж - 486,2 млн руб. (против 326,3 млн руб.), валовый убыток составил 251,7 млн руб. (против 291 млн руб.).

В 2017 году "Жуковский" обслужил 425,5 тыс. человек, что в 4 раза меньше, чем прогнозировало его руководство.

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Теги: Литва, Жуковский

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