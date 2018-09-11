Главные новости
В РоссииДиректор Росгвардии вызвал Навального на поединокВ РоссииВ ЕР собрались лишить Поклонскую поста в комитете ГосдумыВ РоссииКрупнейшие в современной истории РФ учения начались на Востоке
Экономика

Цены на картофель в Великобритании выросли втрое на фоне дефицита из-за жары

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Цены на картофель в Европе резко растут из-за снижения урожая на фоне небывало жаркой погоды. В Великобритании картофель в августе подорожал втрое по сравнению с тем же месяцем прошлого года.

Средняя оптовая цена свежего картофеля в Великобритании в августе поднялась до 300 фунтов стерлингов ($390) за тонну - третий по величине результат за все время наблюдений, с 50-х годов прошлого века, свидетельствуют данные британского Совета по развитию сельского хозяйства и садоводства.

На торгах в Лейпциге (Германия) котировки фьючерсов на картофель для общепита и пищевой промышленности выросли вдвое в этом году, наиболее активный контракт, с поставкой в апреле 2019 года поднялся во вторник до 31,5 евро за 100 кг против менее чем 15 евро за 100 кг в сентябре прошлого года.

Как пишет агентство Bloomberg, под угрозой оказалось одно из самых любимых блюд британского фастфуда - жареная рыба с картофелем фри.

Заведения общественного питания, предлагающие британцам рыбу с картошкой, уже были вынуждены повысить цены почти на 20% по сравнению с июнем. И Эндрю Крук, возглавляющий британскую федерацию таких закусочных (Federation of Fish Friers), опасается дальнейшего роста цен. Объем отрасли оценивается в 1,5 млрд фунтов в год.

"В этом году мы столкнулись с настоящим бедствием. Я никогда не видел, чтобы в это время года картофель стоил так дорого", - заявил он.

В Европе находятся восемь из топ-10 стран мира по объемам потребления картофеля на душу населения, и конкуренция на фоне дефицита, как ожидается, существенно усилится.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: ЕС, Великобритания

Новости по теме

Экономика
Alibaba, "Мегафон", Mail.ru и РФПИ создадут совместное предприятие на базе AliExpressAlibaba, "Мегафон", Mail.ru и РФПИ создадут совместное предприятие на базе AliExpress
Сделка будет закрыта в первом квартале 2019 годаПодробнее
 Депутаты предложили ограничить кредитную нагрузку россиянДепутаты предложили ограничить кредитную нагрузку россиян
Банки не смогут выдавать кредит с платежами, превышающими 50% дохода семьи, предполагают планируемые поправкиПодробнее
 Орешкин анонсировал завершение перерегистрации РусАла в начале октябряОрешкин анонсировал завершение перерегистрации РусАла в начале октября
Срок разрешения OFAC на бизнес-операции с компанией заканчивается 23 октябряПодробнее
 Bank of China готов открыть филиал в РФ после снятия законодательных ограниченийBank of China готов открыть филиал в РФ после снятия законодательных ограничений
Сейчас у банка в России действует дочернее предприятиеПодробнее
Курс евро превысил 81 рубльКурс евро превысил 81 рубль
Евро преодолел эту отметку впервые с 1 марта 2016 года на фоне продолжающегося бегства инвесторов из российских активовПодробнее
 Российский бизнес нарастил долги перед поставщиками, несмотря на робкое оживление экономикиРоссийский бизнес нарастил долги перед поставщиками, несмотря на робкое оживление экономики
Чем меньше масштаб бизнеса, тем хуже ситуация с платежамиПодробнее
 Доллар превысил 70 рублейДоллар превысил 70 рублей
Эта отметка при открытии торгов была пройдена впервые с 16 марта 2016 годаПодробнее
 Основатель Alibaba Джек Ма уйдет из совета директоров компанииОснователь Alibaba Джек Ма уйдет из совета директоров компании
Один из самых богатых людей Китая займется благотворительностьюПодробнее
 В Минфине заявили, что льготы нефтяникам будут несправедливы на фоне пенсионной реформыВ Минфине заявили, что льготы нефтяникам будут несправедливы на фоне пенсионной реформы
Глава департамента Алексей Сазанов отметил, что дополнительные льготы и доплаты отрасли будут несправедливы по отношению к гражданам РФПодробнее
 Орешкин увидел только негативные последствия для России в случае выхода из ВТООрешкин увидел только негативные последствия для России в случае выхода из ВТО
Министра попросили прокомментировать заявления Трампа о возможном выходе США из организацииПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 10 сентября6 фото
10 сентября
Фотохроника 10 сентября
"Мисс Америка-2019"6 фото
10 сентября
"Мисс Америка-2019"
Акция против пенсионной реформы в Москве9 фото
09 сентября
Акция против пенсионной реформы в Москве
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииДиректор Росгвардии вызвал Навального на поединокВ РоссииВ ЕР собрались лишить Поклонскую поста в комитете ГосдумыВ РоссииКрупнейшие в современной истории РФ учения начались на ВостокеВ РоссииВ РКК "Энергия" подтвердили переход главного конструктора средств выведения в S7 SpaceЭкономикаAlibaba, "Мегафон", Mail.ru и РФПИ создадут совместное предприятие на базе AliExpressЭкономикаДепутаты предложили ограничить кредитную нагрузку россиян

Власти Грузии задумались о производстве марихуаны на экспорт

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджестРедактирование генома живого человека, приложение-тонометр и масштабные вымирания колоний пингвинов Подробнее

Индекс оптимизма малого бизнеса США в августе обновил исторический максимум

Медведев предложил расширить льготу по оплате пенсионерами взносов на капремонт

Футболист "Реала" Марсело получил четыре месяца тюрьмы условно за неуплату налогов

Он пошел на сделку со следствием, за что получил 60-процентную скидку на выплату задолженности Подробнее

Экс-координатор штаба Навального в Иркутске арестован на 30 суток

Playboy будет развивать стриминговые сервисы, видеоигры и платформы виртуальной реальности

Поклонская внесет свои поправки к пенсионному законопроекту

За голосование против пенсионной реформы она может лишиться поста замглавы комитета Госдумы Подробнее

В "Единой России" обеспокоились бюджетной политикой Минфина в отношении регионов

Минфин РФ предложил ввести максимальную сумму проигрыша для игроманов

Минфин РФ предложил ввести максимальную сумму проигрыша для игромановВ поправках министерства говорится также об ограничении максимальной суммы ставок Подробнее

Медведев не исключил дополнительной корректировки пенсионного законодательства

Медведев не исключил дополнительной корректировки пенсионного законодательстваПо словам главы правительства, нужно "не надувать щеки", а следить за тем, как будут работать предлагаемые изменения Подробнее

Координатор штаба Навального в Екатеринбурге арестован на пять суток

ЦИК РФ не получал жалоб на нарушения в ходе выборов

Цены на картофель в Великобритании выросли втрое на фоне дефицита из-за жары

ФК "Спартак" опроверг слова главного тренера о возможности покинуть клуб в любой момент

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');