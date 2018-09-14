Россия заняла 46-е место в рейтинге Global House Price по темпам роста цен на жилье

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Россия оказалась на 46-м месте по темпам роста цен на жилье, свидетельствуют данные индекса Global House Price, который публикует консалтинговая компания Knight Frank. Средний рост цен по стране во втором квартале 2018 года составил 1,5% в пересчете на годовые темпы.

Между тем Мальта впервые обогнала Гонконг из-за возросшего спроса на фоне бума в мальтийском технологическом секторе и общего экономического подъема. Жилье на Мальте подорожало на 16,9%. Мальта привлекла значительное число обеспеченных людей, который пользовались программой получения гражданства в обмен на инвестиции в мальтийскую экономику. В Гонконге, который возглавлял ежеквартальный рэнкинг десять раз с 2009 года, прирост составил 15,9%.

На третьем месте в списке - Латвия, где цены поднялись на 13,7%. В топ-5 также входят Словения и Венгрия.

США занимают в рэнкинге 21-е место, материковый Китай - 23-е, Франция - 35-е. Великобритания, где наблюдается существенное ослабление спроса на жилье на фоне выхода из Евросоюза (Brexit), расположилась на 36-й строчке.

Замыкают список Перу (56-е место), где цены снизились на 1,6% в годовом выражении, и Украина (57-е) - падение на 4,5%.

В целом рост цен на жилье в мире замедлился до 4,7% во II квартале - минимума с июля-сентября 2016 года.

Ранее на этой неделе Knight Frank опубликовала исследование, согласно которому темпы роста цен на элитное жилье в крупнейших мировых столицах в июне замедлились до 4,2% в годовом выражении, тогда как в декабре 2017 года годовой рост доходил до 6%.

В число городов с наибольшим годовым приростом стоимости элитного жилья в расчете на квадратный метр вошли Сингапур (+11,5%), Мадрид (+10,3%) и Токио (9,4%). Самое большое падение цен зафиксировано в канадском Ванкувере (-6,2% за год).

В Москве цены на элитное жилье за год выросли на 2% в долларовом эквиваленте.