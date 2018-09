Санкции как окно возможностей

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Западные санкции в отношении отечественных компаний, банков, чиновников и бизнесменов приводят к тому, что они лишаются возможности пользоваться услугами иностранных консультационных фирм, в том числе юридических. Но российским гражданам, работающим в этих фирмах, геополитическая напряженность открывает возможности для создания собственного бизнеса, особенно если их клиентом является, например, "Ренова" Виктора Вексельберга. Некоторые уже начинают пользоваться этими шансами.

В начале сентября 2018 года Илья Рыбалкин и Сурен Горцунян, много лет проработавшие партнерами московского офиса Akin Gump Strauss Hauer & Feld LLP (Akin Gump) объявили, что вместе с группой юристов из этой международной юридической компании со штаб-квартирой в Вашингтоне, создали собственную юрфирму в российской юрисдикции. Называется она "Рыбалкин, Горцунян и партнеры" (РГП).

Создана она в виде общества с ограниченной ответственностью, где, согласно данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", 80% принадлежит Рыбалкину, 20% - Горцуняну. В момент учреждения в июле 2018 года уставный капитал ООО "РГП" составлял 10 тыс. руб., позднее, в начале августа 2018 года, Рыбалкин и Горцунян увеличили его до 25 млн рублей. Еще одним партнером РГП стал Олег Исаев, тоже выходец из Akin Gump, говорится в пресс-релизе российской юрфирмы. В капитале ООО у него доли нет.

"Российский рынок юридических услуг впервые сталкивается с ситуацией, когда от ведущей западной юридической фирмы отделяется такая крупная команда юристов с международной репутацией и создает собственную практику", - приводятся в пресс-релизе слова Рыбалкина. Эксперты подтверждают это, говорят, что до сих пор были лишь отдельные уходы по договоренностям с топ-клиентами.

Геополитическая напряженность

Рыбалкин и Горцунян объясняют свое решение уйти из Akin Gump и создать собственную компанию "геополитической напряженностью", связанной с введением санкций США и ЕС в отношении российских компаний и граждан. "[В этой ситуации] у западных фирм неизбежно возникают затруднения в консультировании российских клиентов, включая государственные и квазигосударственные компании", - говорится в пресс-релизе.

Такие сложности действительно есть, подтвердили "Интерфаксу" и независимые эксперты, и - на условиях анонимности - управляющие партнеры ряда крупных юридических фирм, как представленных в России иностранных, так называемых "ильфов" (от international law firm, ILF), и отечественных.

"Иностранные юридические фирмы переживают непростые времена в России. Еще совсем недавно, даже несмотря на кризис 2008 года, на отечественном рынке у "ильфов" были неплохие результаты. Все очень быстро изменилось после 2014 года", - говорит доцент юридического факультета МГУ Александр Молотников.

Три шрама от санкционного бича

Самая серьезная проблема, с которой сталкиваются сейчас в России иностранные юридические фирмы и другие консультанты, - это прямые запреты "своих" правительств на деловые отношения с лицами, включенными в санкционные списки, и риск вторичных санкций за подобные связи. Нарушение одного и наложение другого полностью уничтожило бы бизнес. Поэтому "ильфы" и другие зарубежные консультанты законопослушно отказываются от контрактов с подсанкционными компаниями, а их число все ширится.

Akin Gump попала в такую ситуацию. "Илья Рыбалкин, являясь партнером американской юридической фирмы, принял решение покинуть Akin Gump из-за невозможности представлять интересы одного из своих ведущих клиентов", - сообщил "Интерфаксу" через пресс-службу глава лондонского офиса Akin Gump Себастьян Райс.

Рыбалкин уточнил "Интерфаксу", что "в РГП перешли все клиенты, с которыми мы работали ранее". Среди них был, судя по данным источников The American Lawyer, зарегистрированный в Люксембурге конгломерат Renova SA Виктора Вексельберга, а также ПАО "Татнефть" . Всего в 2017 году Рыбалкин принес Akin Gump около $20 млн, пишет The American Lawyer.

Есть у исхода иностранных консультантов из России и другая причина - связанная с санкциями, но "экономическая", а не чисто юридическая. Речь идет в целом о сокращении деловой активности иностранцев в России. "Иностранный капитал, не считая "возвращающийся" в страну, постоянно уменьшает свое присутствие в России. Это влечет за собой неизбежное абсолютное снижение доходов для глобальных и иных иностранных юридических фирм ("ильфов")", - констатирует Александр Хвощинский, управляющий партнер консалтинговой компании Legal Stratagency GmbH (Германия), специализирующейся на исследовании русскоязычных рынков юруслуг.

Еще на один - чисто денежный - аспект обращает внимание советник французской юридической фирмы KAMS, адвокат коллегии "Нарышкин и партнеры" Юрий Сидоренко. "Сложности с транзакциями затрудняют распределение прибыли в пользу зарубежных офисов международных фирм", - говорит он.

Альтернатива "ильфам"

Рыбалкин и Горцунян, по-видимому, считают, что сложившаяся ситуация дает им хороший шанс. "Санкции и другие геополитические меры неизбежно отвлекают западные фирмы от главной цели - обслуживания клиентов, мы рассчитываем на то, что сможем стать конкурентоспособной альтернативой", - говорится в пресс-релизе РГП.

Конкурентоспособность, по мнению Рыбалкина обеспечивается тем, что команда РГП предлагает уникальное для российского юридического рынка сочетание опыта и компетенций. "РГП - это первая российская независимая практика, полностью состоящая из бывших партнеров и юристов, имеющих опыт работы в международных юридических фирмах", - сказал он "Интерфаксу".

Эксперты соглашаются, что в сложившейся ситуации попытка сталь альтернативой "ильфам" может оказаться успешной, по крайней мере, в кратко- и среднесрочной перспективе. "Есть "ильфы", в которых российским партнерам удалось развить солидную российскую клиентскую базу - более осязаемую и представляющуюся более надежной в условиях санкционного давления и уменьшающегося объема работы на экспорт. В этой группе очень легко представить себе российских партнеров, желающих зафиксировать свою формальную или реальную независимость от глобального менеджмента в стремлении этаблировать свои собственные "бутики" - отечественные, но "с иностранным акцентом" - в конкуренции с "рульфами", - говорит Хвощинский.

"Количество действительных и потенциальных клиентов иностранных юрфирм, оказавшихся под иностранными санкциями, растет. И если это клиент исключительно российского офиса, при этом клиент якорный, то разделение бизнеса позволяет построить китайскую стену между самостоятельной российской структурой и международной юридической фирмой", - соглашается Сидоренко.

Уход из-под всемирно известного юридического бренда, по его словам, несет в себе риск, затрудняет привлечение новой клиентуры, но в этом решении есть и положительный аргумент. "Оно позволяет создать менее затратный бизнес, соответственно, более адаптированный к текущему состоянию экономики в России", - говорит Сидоренко.

Гипотеза о мимикрии

Санкционные резоны лежат на поверхности, но, кроме версии о "конкурентоспособной альтернативе "ильфам", эксперты и участники рынка выдвигают еще одну гипотезу. Создание РГП, допускают они, это согласованное с Akin Gump решение, позволяющее этой фирме опосредованно сохранить контакт с российскими клиентами, включенными в те или иные санкционные списки.

Впрочем, рынок юридических услуг знает примеры хитрых мимикрий. Международная юридическая фирма Linklaters, руководствуясь стратегией, согласно которой она должна быть представлена только в крупнейших международных финансовых центрах, по сути, отказалась в 2008 году от своих офисов в странах Восточной Европы, Ближнего Востока и Центральной Азии. Но, вспоминает один из участников юридического рынка, их партнеры и сотрудники недалеко ушли - сформировалась независимая компания Kinstellar (анаграмма Linklaters), и бывшие коллеги всегда были готовы сказать: "Работать с новой компанией - практически то же самое, на что вы рассчитывали и раньше, работая с нами".

"Интерфакс" задал вопрос о согласованности действий ради обхода санкционных рисков и представителям Akin Gump, и Рыбалкину.

"Я категорически отвергаю такое предположение. Akin Gump ни при каких обстоятельствах не будет совершать каких-либо действий в обход применимого законодательства", - ответил Райс.

Рыбалкин также категорически исключил такую версию. "Эта гипотеза в корне не верна, кроме одной ее составляющей: "развод" был абсолютно мирным и произошедшим по обоюдному согласию", - говорит он. Рыбалкин отметил, что не считает корректным высказываться от имени Akin Gump, но добавил, что эта фирма "очень тщательно относится к соблюдению санкционного режима".

Юриспруденция, как часть дипломатии

Нередко уходы партнеров из юридических фирм происходят в обстановке конфликта и означают полный разрыв, но в случае Akin Gump и РГП это не так - они намерены сотрудничать. Об этом говорится в пресс-релизе российской фирмы, подтвердил это "Интерфаксу" и Райс.

"Мы продолжаем сотрудничество по некоторым очень значительным проектам, и это сотрудничество продиктовано интересами клиентов, не являясь результатом какого-то хитроумного планирования", - отметил Горцунян. В качестве примера он привел борьбу с теми же санкциями. "У Akin Gump одна из наиболее серьезных практик в США в этой области, и наши клиенты активно взаимодействуют с нашими бывшими коллегами по данным вопросам (конечно же, с нашим участием)", - говорит он.

"Мы хотим применить свой опыт и знания, в том числе чтобы помочь российскому бизнесу, государственным компаниям и банкам в трансграничных корпоративных и судебных проектах в это сложное время. Think Global - be Russian, так мы видим наше кредо. Мы сделали наш выбор. Юриспруденция становится частью дипломатии", - добавил Рыбалкин.

Несмотря на

Для операций Akin Gump в России потеря значительной части штатного состава - в РГП перешли 10 юристов - стала существенным ударом, считают американские профильные СМИ. Но для глобального бизнеса компании, которая с выручкой With $1,04 млрд в 2017 году заняла 29-е место в рэнкинге Am Law 200, который составляет The American Lawyer, это небольшие потери.

Райс отрицательно ответил на вопрос "Интерфакса", не означает ли уход Рыбалкина и Горцуняна с рядом других юристов, что на российском рынке у Akin Gump остается чисто символическое присутствие. По словам Райса, в московском офисе Akin Gump, который возглавляет Наталья Баратянц, в настоящее время работает четыре партнера и команда опытных юристов, основной состав остался неизменным. "Фирма продолжает развивать новые направления деятельности, - подчеркнул Райс. - Несмотря на влияние санкций на состояние юридического рынка, спрос на наши услуги продолжает оставаться на высоком уровне".

Исход на падающем рынке

Akin Gump оказалась не единственным "ильфом" с американскими корнями, который пострадал из-за ухудшения отношений России и США. Ранее в этом году Orrick, Herrington & Sutcliff подтвердила закрытие московского офиса, партнеры из Москвы были переведены в Лондон или США или ушли в другие компании.

Эксперты и участники рынка говорят, что "развод" партнеров Akin Gump является индикацией серьезных изменений в отрасли. "Думаю, мы станем свидетелями и закрытия офисов, и исходов из "ильфов" целых команд", - прогнозирует Молотников. В конечном итоге, по его мнению, это приведет к появлению в России совсем иного рынка юридических услуг.

Рыбалкин говорит, что многие его коллеги из иностранных юрфирм, прежде всего американских, видят шанс создать самостоятельный бизнес. "Мы не исключаем, что нашему примеру со временем могут последовать партнеры других фирм, - сказал он "Интерфаксу". - И, вполне возможно, мы станем центром консолидации для партнеров из международных юридических фирм".

"На падающем и все более конкурентном российском рынке юридических услуг, который в лучшие годы едва ли превышал $5-6 млрд, в выигрыше окажутся те фирмы, как большие, так и малые, которые по качеству управления и клиентского сервиса лучше "попадут" в наиболее востребованные клиентами ниши в глобальном измерении", - говорит Хвощинский. Беда только в том, что работы для юридических фирм по российскому праву становится все меньше и меньше, констатирует управляющий партнер Legal Stratagency.