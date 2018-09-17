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Экономика

Кабмин не поддержал проект передачи акцизов на прямогонный бензин в федеральный бюджет

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Правительство РФ не поддерживает законопроект, который предлагает передать полностью на федеральный уровень акцизы на прямогонный бензин.

Соответствующий отзыв правительства и сам законопроект, предложенный законодательным собранием Пермского края, размещены в электронной базе данных Госдумы.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, в рамках "налогового маневра" в целях поддержки производителей продукции нефтехимии предусмотрено предоставление налоговых вычетов по акцизам нефтехимическим предприятиям в случае использования в качестве сырья прямогонного бензина с применением с 1 января 2015 года повышающего коэффициента.

"В результате значительно увеличились возвраты из бюджетов субъектов РФ по акцизам на прямогонный бензин", - говорится в пояснительной записке. Так, по итогам 2016 года региональные бюджеты в результате этого решения потеряли более 21 млрд рублей, а по итогам 2018 года - более 26,2 млрд рублей. "Поскольку данные изменения связаны с "налоговым маневром", в рамках которого произведено увеличение ставок НДПИ на углеводородное сырье, полностью поступающего в федеральный бюджет, предлагается доходы от акцизов на прямогонный бензин исключить из источников формирования доходов бюджетов субъектов РФ, закрепив за федеральным бюджетом", - говорится в документации к законопроекту. Соответственно, предлагается исключить акцизы на прямогонный бензин из источников доходов, формирующих объем региональных дорожных фондов.

Согласно отзыву правительства РФ, при подготовке законопроекта не учтен вопрос сбалансированности между доходными источниками и расходными обязательствами бюджетов. В свою очередь обеспечение сбалансированности бюджетов бюджетной системы РФ потребует внесения изменений в нормативы зачисления акцизов на иные виды нефтепродуктов.

Правительство РФ "концептуально поддерживает" идею о необходимости совершенствования подходов к зачислению в бюджеты доходов от акцизов на прямогонный бензин, но отмечает, что в представленной редакции законопроект не поддерживает.

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Теги: Правительство РФ
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