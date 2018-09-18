Экономика

Орешкин предложил Путину инвестировать средства ФНБ за рубежом после достижения 7% ВВП

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Минэкономразвития представило президенту три новых направления использования за рубежом средств Фонда национального благосостояния, размер которого уже в 2019 году может достичь 7% ВВП, что позволит в соответствии с Бюджетным кодексом рассматривать возможности инвестирования фонда. Об этом рассказал "Интерфаксу" источник в финансово-экономическом блоке правительства.

По его словам, президент концептуально поддержал предложения. Это подтвердил источник в одном из ведомств, работающих над исполнением поручения президента от 2 сентября по итогам письма.

Объем ФНБ на 1 сентября составлял 5,16 трлн рублей, или $75,8 млрд. Только за август он вырос почти на 316 млрд рублей.

По словам источника "Интерфакса", письмо с предложениями о направлениях инвестирования средств ФНБ глава Минэкономразвития Максим Орешкин направил президенту в конце августа.

В письме Орешкин отмечает, что при сохранении цен на нефть на текущем уровне размер ликвидной части ФНБ по итогам 2019 года превысит 7% ВВП. Министр считает, что одним из инструментов, направленных на достижение целей, поставленных президентом в майском указе в отношении темпов экономического роста и расширения несырьевого неэнергетического экспорта, могло бы стать изменение направления инвестирования средств ФНБ в объеме превышения размера фонда уровня 7% ВВП.

При этом Орешкин подчеркивает, что для того, чтобы новый механизм не разрушал сформированную макроэкономическую конструкцию, инвестиции должны сохранить внешний характер относительно российской экономики (то есть инвестироваться в проекты за пределами РФ - ИФ).

По словам источника, министр в своем письме предлагает три новых направления инвестирования средств ФНБ.

Во-первых, по мнению министра, средства ФНБ можно направлять на кредитование покупателей российской продукции за границей с использованием механизмов Росэксимбанка и ЭКСАРа.

Во-вторых, М.Орешкин предлагает направлять средства ФНБ на льготное финансирование создания производств российских компаний за рубежом в целях увеличения доступа на рынки третьих стран при условии сохранения значительной части добавленной стоимости произведенной продукции на территории РФ.

В-третьих, министр предлагает использовать средства ФНБ на льготное финансирование создания сервисных центров по обслуживанию российской продукции на рынках третьих стран.

По словам источника, президент на письме министра с предложениями и с просьбой при концептуальном одобрении поручить Минэкономразвития совместно с Минфином реализовать данный подход в 2019 году поставил резолюцию "согласен".

О том, что ФНБ может превысить 7%-ный уровень ВВП уже в 2019 году, ранее заявлял первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов. Он также отмечал, что это позволит инвестировать часть средств ФНБ, превышающую 7% размер ВВП, в экономику, и нужно проработать соответствующие подходы к использованию этих средств.

В частности Силуанов высказывал мнение, что после достижения ФНБ размера 7% ВВП в 2019 году можно будет рассматривать возможность пополнения капитала Внешэкономбанка средствами фонда.

"Мы говорили, что если сохранится конъюнктура цен на мировых рынках, и вы видите, как активно у нас идет пополнение ФНБ, в 2019 году мы его уже пополним до 7% ВВП, и тогда мы можем говорить, что часть средств размещать в капитал второго уровня ВЭБа, который дальше будет генерить дополнительные ресурсы", - сказал Силуанов журналистам в сентябре в ходе Восточного экономического форума.

В соответствии с Бюджетным Кодексом предусмотрена возможность использования резервов после того, как их уровень достигнет 7% ВВП (в этом объеме не учитываются уже инвестированные в проекты средства фонда).

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Теги: Максим Орешкин, Минэкономразвития
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