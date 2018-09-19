Россия в июле сохранила объем вложений в US Treasuries 2-й месяц подряд

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Инвестиции РФ в казначейские обязательства Минфина США (US Treasuries) в июле 2018 года практически не изменились по сравнению с июнем, за который колебания также были минимальными.

Как показывают данные Минфина США, на конец июля России принадлежали US Treasuries на общую сумму $14,907 млрд против $14,910 млрд месяцем ранее, в том числе долгосрочные казначейские бумаги на $9,105 млрд и краткосрочные - на $5,802 млрд.

Для сравнения: в апреле, на фоне жестких антироссийских санкций, инвестиции РФ в US Treasuries упали почти вдвое - с $96,1 млрд до $48,7 млрд. В мае показатель рухнул более чем в три раза, до $14,9 млрд, после чего Россия покинула список из 33 стран, являющихся крупнейшими держателями американского госдолга. При этом еще в 2013 году инвестиции РФ в US Treasuries превышали $150 млрд.

Китай, крупнейший держатель американских долговых обязательств, в июле сократил вложения второй месяц подряд - на $7,7 млрд, до $1 трлн 171 млрд. На втором месте Япония, которая, напротив, увеличила инвестиции в гособлигации США на $5,1 млрд - до $1 трлн 35,1 млрд.

На третьем месте на конец июля находилась Ирландия ($300,2 млрд), на четвертом - Бразилия ($299,7 млрд), на пятом - Великобритания ($271, млрд). В топ-10 держателей US Treasuries также входят Швейцария, Люксембург, Каймановы острова, Гонконг, Саудовская Аравия.

Турция возобновила увеличение вложений в US Treasuries после восьми месяцев сокращения подряд, несмотря на продолжающуюся эскалацию политического и торгового конфликта с США. На конец июля стране принадлежали американские гособлигации на сумму $29,6 млрд против $28,8 млрд месяцем ранее.

Общий объем вложений нерезидентов в US Treasuries в июле вырос почти на $40 млрд, до $6 трлн 251,6 млрд. Из этой суммы около $4 трлн принадлежали правительствам или центробанкам иностранных государств.