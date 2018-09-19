В РФ выдача ипотеки за август выросла до 260-270 млрд рублей

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Объем выданных ипотечных кредитов в РФ за август достиг 260-270 млрд руб, что в 1,5 раза превышает показатели августа прошлого года, подсчитали в ДОМ.РФ и FrankRG.

По предварительной оценке, за 8 месяцев выдано 910-920 тыс. ипотечных кредитов на сумму 1,8 трлн руб. Это в 1,5 раза больше, чем за 8 месяцев 2017 года по количеству кредитов, и в 1,65 раза - по сумме.

По оценкам Аналитического центра ДОМ.РФ, объем выдачи ипотеки по итогам 2018 г. составит 3 трлн руб. Темпы роста ипотечного рынка к концу 2018 года могут составить 20-30%. Доля рефинансирования в общем объеме выдачи составит 10-13%.

Эксперты напомнили, что в июле средневзвешенная ставка по ипотеке на новостройки достигла 9,09%. На приобретение готового жилья на вторичном рынке средневзвешенная ставка составила 9,75%. Средневзвешенная ставка по всем выданным в июле кредитам составила 9,57%. Эксперты напоминают, что дальнейшая динамика ставок по ипотеке будет определяться макроэкономическими условиями и траекторией движения ключевой ставки Банка России.

Ипотечный портфель банковской системы на 1 августа 2018 года превысил 6 трлн руб. За последние 12 месяцев прирост составил 24%. Просроченная задолженность 90+ снизилась до рекордного уровня в 1,95%.