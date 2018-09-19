Schlumberger согласилась передать РФ часть технологий ради доли в EDC

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Американская Schlumberger готова передать Eurasia Drilling часть своих технологий для получения согласования сделки со стороны РФ по покупке доли в российской компании, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на источники.

По их информации, в ближайшие два месяца вопрос об одобрении сделки Schlumberger и EDC снова будет вынесен на правкомиссию по иностранным инвестициям в РФ.

Еще 16,1% EDC планирует купить также Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) в консорциуме с инвестфондами из Китая и стран Ближнего Востока. Но партнеры согласились, что сначала свой пакет купит Schlumberger, а затем долю в компании приобретут РФПИ и Mubadala, сказали газете источники.

В настоящее время Федеральная антимонопольная служба (ФАС) рассматривает ходатайства на покупку EDC от Schlumberger и РФПИ в консорциуме с инвестфондами из Китая и стран Ближнего Востока. Правкомиссия по иноинвестициям попросила включить сделки в один комплект.

Предполагалось, что соглашение о продаже Schlumberger акций EDC должно предусматривать на случай введения новых санкций со стороны США передачу управления компанией российскому менеджменту и быструю продажу контрольного пакета российской стороне.

В 2015 году Schlumberger уже пыталась купить Eurasia Drilling, но ФАС затянула согласование сделки, и она сорвалась. О второй попытке купить акции EDC Schlumberger сообщила в июле прошлого года, оферта действовала до 1 сентября 2018 года. Глава ФАС Игорь Артемьев сообщал, что ведомство предложило Schlumberger продлить оферту и что компания готова на это пойти.

Eurasia Drilling специализируется на бурении в России как на суше, так и на шельфе, имеет в парке четыре собственных СПБУ, которые законтрактованы для бурения на Каспии. По последним данным, Eurasia Drilling контролируют Александр Джапаридзе (около 31% акций) и его партнер - бывший глава "Роснефти" Александр Путилов (20%). Небольшой пакет принадлежит главе "ЛУКОЙЛа" Вагиту Алекперову.