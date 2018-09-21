Остатки на корсчетах банков в ЦБ 21 сентября снизились

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков в ЦБ РФ (включая остатки средств на ОРЦБ) составили 2,445 трлн рублей, сообщает пресс-служба Банка России.

Остатки на корсчетах банков Московского региона составили 2,109 трлн рублей из этих средств.

Объем остатков на корсчетах кредитных учреждений в ЦБ РФ 20 сентября составлял 2,587 трлн рублей по России и 2,262 трлн рублей по Москве.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России 21 сентября составили 2,605 трлн рублей по России против 2,435 трлн рублей на предыдущую отчетную дату.