Денежная база в России выросла с 7 по 14 сентября на 102 млрд рублей

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Объем денежной базы в узком определении в России на 14 сентября составил 10461,8 млрд рублей, сообщила пресс-служба Банка России.

На 7 сентября денежная база в России равнялась 10359,8 млрд рублей. Таким образом, за период она выросла на 0,98%, или на 102 млрд рублей.

Денежная база в узком определении включает выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в ЦБ.