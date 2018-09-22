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Россия сможет построить "Северный поток-2" в случае отказа партнеров

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Россия располагает возможностью самостоятельно построить газопровод "Северный поток-2" в случае санкций со стороны США против участников проекта, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"У России есть такая возможность, но мы надеемся, что такое хулиганство не случится", - сказал Песков РБК, отвечая на вопрос, действительно ли президент РФ Владимир Путин на встрече с канцлером ФРГ Ангелой Меркель пообещал, что Россия полностью профинансирует "Северный поток-2", если США введут санкции против проекта.

В субботу немецкая газета Suddeutsche Zeitung со ссылкой на информированные источники сообщила, что президент РФ В.Путин в ходе встречи с Меркель в Мезеберге 18 августа заявил о готовности российской стороны полностью финансировать сооружение газопровода "Северный поток-2" в том случае, если США введут санкции против участников консорциума.

Газопровод "Северный поток-2" пройдет по Балтийскому морю, соединив поставщиков в России с потребителями в Европе, его протяженность составит более 1,2 тыс. км. Пропускная способность составит 55 млрд кубометров газа в год. Проект реализует "Газпром" в альянсе с европейскими компаниями - Engie, Uniper OMV, Shell, Wintershall.

Между тем, как сообщалось, президент США Дональд Трамп в минувший вторник заявил, что Вашингтон не рассматривает возможность введения санкций в отношении компаний, участвующих в строительстве "Северного потока-2".

"Мы не рассматриваем такую возможность", - сказал Трамп, отвечая на вопрос, будут ли введены санкции в отношении компаний, участвующих в проекте строительства газопровода.

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Теги: Северный поток-2

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