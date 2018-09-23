Что случилось этой ночью: воскресенье, 23 сентября

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Два корабля ВМС Украины вошли в исключительную экономическую зону России рядом с побережьем Крыма. Пограничная служба ФСБ отправила свои корабли для сопровождения на безопасном расстоянии. О столкновениях не сообщалось.

- Россия объявила о готовности достроить газопровод "Северный поток-2" своими силами. Такое развитие событий наступит, если США введут санкции против участников строительства, среди которых несколько крупных европейских компаний.

- Александр Поветкин потерпел поражение нокаутом в бою за титул чемпиона мира в тяжелом весе по версии нескольких боксерских организаций. Британец Энтони Джошуа защитил свое звание.

- Ныряльщики нашли живого человека на борту перевернувшегося в Танзании парома. Он провел в машинном отсеке два дня.