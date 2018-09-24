ФНС активизирует борьбу с фиктивными и недействующими компаниями

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Федеральная налоговая служба (ФНС) исключила с начала года из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) более 330 тыс. компаний и внесла в госреестр рекордные 800 тыс. записей о недостоверности данных, что является предупреждением, что компания может быть рискованной.

С начала года доля компаний с признаками фиктивности снижена в 2 раза, говорится в сообщении ФНС России.

По итогам первого полугодия ФНС сообщала об исключении из реестра 240 тыс. юрлиц и внесении лишь 150 тыс. записей о недостоверности, то есть давление на потенциально фиктивные компании в последние три месяца резко усилилось. Из реестра, согласно действующим правилам, исключаются компании недействующие или с недостоверными сведениями.

Тенденцию к снижению числа фиктивных фирм подтверждают и данные системы "СПАРК-Интерфакс", в которой рассчитывается Индекс должной осмотрительности (ИДО), который оценивает вероятность того, что та или иная компания является "однодневкой" и может представлять налоговый риск. Число таких юридических лиц упало до 220 тыс. с более чем 300 тыс. в начале 2018 года, свидетельствуют данные системы СПАРК за сентябрь.

До 2013 года в зоне риска находилось более 1 млн компаний, то есть треть российского бизнеса.

Согласно действующим правилам, компании, которые в течение полугода не устраняют недостоверность сведений (например, адреса), исключаются из ЕГРЮЛ. Компании в течение этого срока могут самостоятельно представить достоверные сведения для исправления.

За 2016-2017 гг. из ЕГРЮЛ было исключено более 1,2 млн недействующих копаний, в том числе в 2016 году - 656 тыс., в 2017 году - 547 тыс. С учетом показателей 2018 года, в этом году налоговыми органами вновь может быть ликвидировано более 500 тыс. компаний, считают эксперты.

Что касается числа записей о недостоверности данных, то в 2016 году, когда начали действовать новые правила, их было 35 тыс., в 2017 году - 544 тыс., свидетельствует статистика ФНС.