Экономика

УАЗ открыл первый дилерский центр в Мексике

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - ООО "Ульяновский автомобильный завод" ("УАЗ", ключевой актив группы "Соллерс") совместно с партнером открыл в Мексике первый официальный дилерский центр.

Как говорится в сообщении "УАЗа", дилер открылся в сентябре, партнером российской компании стала компания Logistics Dynamics Corporation, которая отвечает за импорт, дистрибуцию и гарантийное обслуживание.

В "УАЗе" отмечают, что мексиканский дистрибьютор из города Монтеррей еще в прошлом году закупил партию внедорожников УАЗ "Хантер" для омологации и изучения потенциального спроса. "В итоге было принято решение открыть дилерский центр и организовать поставки в Мексику всего модельного ряда УАЗ, включая внедорожники "Патриот", "Пикап", "Профи" и классический минивэн УАЗ-2206", - указывает компания.

В настоящий момент местный дистрибьютор завершает сертификацию этих моделей. В 2018 году "УАЗ" планирует экспортировать в Мексику свыше ста внедорожников "Хантер", а также тестовые образцы автомобилей "Патриот", "Пикап" и "Профи" для апробирования мексиканскими клиентами. Согласованный на 2019 год объем закупок компанией Logistics Dynamics Corporation превышает 300 машин.

"Мексика является крупнейшим рынком Центральной Америки, который сопоставим с автомобильным рынком РФ - на нем продается более 1 млн новых автомобилей в год. Для ООО "УАЗ" - это ключевой рынок в регионе, и мы рассчитываем, что расширение присутствия официального дистрибьютора УАЗ в Мексике позволит нам экспортировать в эту страну от нескольких сотен внедорожников в год", - прокомментировал директор по экспорту "УАЗа" Андрей Дорофеев, слова которого приводятся в сообщении компании.

Помимо этого мексиканский дистрибьютор УАЗ запланировал на следующий год открытие официальных дилерских центров в Канкуне и Гвадалахаре, а также организацию мероприятия UAZ Off-road Driving School в Мехико, которое намечено на июнь 2019 года, уже достигнута соответствующая договоренность.

Sollers объединяет ООО "Ульяновский автомобильный завод" (выпускает автомобили УАЗ, является ключевым активом группы), ПАО "Заволжский моторный завод". Кроме того, на Дальнем Востоке работает СП с японской Mazda, которое выпускает автомобили Mazda CX-5, Mazda CX-9 и Mazda 6. В России также работает СП Ford Sollers.

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Теги: Мексика, УАЗ
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