ЦБ установил официальные курсы доллара и евро на 25 сентября

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Официальный курс доллара США по отношению к рублю, объявленный Банком России с 25 сентября, составляет 66,1594 руб./$1, сообщает пресс-служба Банка России. Таким образом, стоимость рубля, выраженная в долларах, по сравнению с предыдущим днем выросла на 0,14%.

Официальный курс евро по отношению к рублю, объявленный Банком России с 25 сентября, составляет 77,6844 руб./EUR1. Таким образом, стоимость рубля, выраженная в евро, по сравнению с предыдущим днем выросла на 0,50%.