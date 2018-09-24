"Автотор" начал пилотный выпуск тяжелых грузовиков Hyundai

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Группа компаний "Автотор" приступила к производству тяжелых грузовиков Hyundai Xcient, говорится в сообщении компании.

"Калининградский завод расширяет производство коммерческих автомобилей. Линейка выпускаемых грузовиков пополнится тяжелыми грузовиками Hyundai Xcient. В настоящий момент ведется пилотное производство первой партии. Ранее крупнотоннажные модели Hyundai серии Xcient в России не выпускались", - сообщает пресс-служба.

Налаживается выпуск сразу нескольких модификаций Hyundai Xcient с надстройками российского производства, предназначенными, в том числе, для различных видов строительных работ. Это самосвалы с колесной формулой 8х4 большой грузоподъемности, дорожно-строительная техника на базе шасси 6х4, а также магистральный тягач 4х2.

Модели разработаны по европейским стандартам и адаптированы к российским условиям эксплуатации.

В настоящее время "Автотор" выпускает всю линейку коммерческих автомобилей Hyundai, представленных на российском автомобильном рынке: HD35, HD35С, HD65, HD78, HD120, HD170.

Сотрудничество "Автотора" и Hyundai Motor Company (HMC) началось в 2012 году c совместного решения о запуске проекта производства автомобилей легкового дивизиона в Калининграде. В настоящее время "Автотор" также производит пять моделей легковых автомобилей Hyundai: Sonata, Tucson, Elantra, Santa Fe, Grand Santa Fe.

"Автотор", основанный в 1994 году, начал производство автомобилей в 1997 году. В настоящее время завод выпускает около 30 моделей под марками BMW, Kia, Hyundai, TATA Daewoo, FAW. В 2017 году группа увеличила производство автомобилей на 53,2% по сравнению с 2016 годом, до 144,561 тыс. машин.