ЦБ РФ не увидел проблем в снижении доли нерезидентов в ОФЗ до 25%

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - ЦБ РФ не видит проблем на рынке ОФЗ в связи со снижением доли нерезидентов в госбумагах, считает ситуацию спокойной, сообщила первый зампред ЦБ РФ Ксения Юдаева журналистам в Госдуме.

Директор департамента финансовой стабильности ЦБ РФ Елизавета Данилова ранее во вторник заявила, что доля нерезидентов в ОФЗ снизилась примерно до 25%.

"У нас была даже ниже доля, чем эта величина (25% - ИФ). Мы же смотрим не за долей, мы же смотрим за ситуацией на рынке. Ситуация на этом рынке достаточно спокойная, мы видим, что, несмотря на то, что доля снижается, при этом доходности несколько снизились, то есть есть покупатели. Нет никаких сильных скачков. Поэтому с точки зрения финансовой стабильности я не вижу каких-то серьезных проблем в этой ситуации", - сказала Юдаева.

Председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции 14 сентября сообщила, что нерезиденты с апреля, когда усилилось санкционное давление и возросла волатильность, вывели около 480 млрд рублей с рынка ОФЗ. На начало сентября их доля на рынке, по ее словам, составляла 26,6%.

За апрель-август доходность 10-летних ОФЗ выросла на 169 базисных пунктов, что отражает отчасти премию за санкционный риск.