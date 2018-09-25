Старший вице-президент ВТБ Пьянов войдет в правление банка

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Наблюдательный совет ВТБ одобрил кандидатуру Дмитрия Пьянова для назначения членом правления, говорится в сообщении банка.

Предполагается, что Пьянов в новой должности получит право распоряжаться денежными средствами ВТБ, находящимися на открытых в ЦБ РФ счетах. Его кандидатура должны быть согласована Банком России.

Пьянов с марта 2010 года занимает пост старшего вице-президента ВТБ, с 2015 года он также возглавляет финансовый департамент банка.

В апреле 2018 года в ВТБ вернулся Дмитрий Олюнин, в качестве первого зампреда правления он курирует финансы, учет, риски, операционную функцию и оптимизацию бизнес-процессов. Герберт Моос, отвечавший до этого за финансовый блок банка, сконцентрировался на направлении перспективного развития ВТБ, впоследствии вообще покинул группу.

Сейчас в правление ВТБ входит 11 человек: президент-председатель правления Андрей Костин, три его первых зама Дмитрий Олюнин, Юрий Соловьев и Андрей Пучков, четыре зампреда Денис Бортников, Ольга Дергунова, Валерий Лукьяненко, Анатолий Печатников и три члена правления Максим Кондратенко, Эркин Норов и Валерий Чулков.