ФАС подтвердила планы Schlumberger передать технологии российской EDC

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Schlumberger сама инициировала передачу технологий российской Eurasia Drilling Company (EDC) для согласования сделки российскими властями, сообщил журналистам глава ФАС Игорь Артемьев в кулуарах "Недели конкуренции в России".

"Дело все в том, что мы здесь даже не просили этого (передать технологии Eurasia Drilling - ИФ), это сама компания Schlumberger - и им за это огромное спасибо - они предложили свои современные технологии интегрировать в России, и мы им крайне за это благодарны", - сказал он.

"Мы думаем, что это может иметь существенное значение для одобрения или неодобрения сделки. Потому что когда компания выходит, и сама предлагает, и сама будет инвестировать, и сама будет обучать, это самый современный high level вообще в бурении, и мы, конечно, должны заинтересоваться", - подчеркнул Артемьев.

На вопрос, что будет с технологиями, если Schlumberger в случае санкций выйдет из капитала Eurasia Drilling, он сказал: "Это завит от характера соглашения, которое будет подписано и глубины локализации. Schlumberger исходят из того, что они собираются всерьез и надолго работать в России".

Слово за правкомиссией

Сделка по покупке Schlumberger пакета акций российской Eurasia Drilling Company (EDC) будет рассмотрена на правкомиссии по иностранным инвестициям в ближайшее время, сообщил Артемьев.

"Она (Schlumberger - ИФ) не отзывала свою оферту, значит, они ее продлили, поскольку сентябрь истек, и я думаю, что все равно выходим на комиссию (правкомиссию по иноинвестициям - ИФ), которая будет уже, я надеюсь, в ближайшее время", - сказал он.

По его словам, точной даты проведения правкомиссии пока нет, "но нам говорили, что она будет буквально через неделю".

"Я думаю, что в конце сентября комиссия уже не состоится, потому что осталось всего пара дней до конца месяца. Дело все в том, что в повестке то ли 13, то ли 15 сделок, поэтому заочно не удастся провести однозначно", - сообщил журналистам замглавы ФАС Андрей Цыганов.

"Мы хотим доложить этот вопрос (о сделке Schlumberger/EDC - ИФ) на заседании правительственной комиссии, Игорь Юрьевич (Артемьев - ИФ) готовится к этому, но, естественно, это будет не окончательное решение по сделке, а просто информирование председателя правительственной комиссии и ее членов о том, как развиваются события и как мы исполнили поручения, которые Дмитрий Анатольевич (премьер Дмитрий Медведев - ИФ) давал нам", - отметил Цыганов.

Санкций не боятся

На вопрос, есть ли необходимость согласовывать сделку с властями США, глава ФАС сказал: "Они (Schlumberger - ИФ) пока не обращались. Мы не предполагаем, что им надо обращаться в министерство финансов и соответствующие агентства по санкциям, которые руководят этим процессом. Пока мы исходим из того, что это их добрая воля, они просто как инвестор приходят и ничего не нарушают. А если будут какие-то другие санкции - у нас есть аварийный механизм, это тоже прописано в соглашении".

Артемьев подчеркнул, что в ходатайстве Schlumberger на покупку акций Eurasia Drilling указан пакет в 49%. При этом может обсуждаться приобретение пакета от 25%+1 акция до 49%.

По его словам, если доля Schlumberger уменьшится в пользу консорциума РФПИ, российская сторона может пересмотреть количество представителей от Schlumberger в совете директоров EDC.

В настоящее время ФАС рассматривает ходатайства на покупку EDC от Schlumberger (от 25%+1 до 49%) и РФПИ в консорциуме с инвестфондами из Китая и стран Ближнего Востока (16,1%). Правкомиссия по иноинвестициям попросила включить сделки в один комплект.

Предполагалось, что соглашение о продаже Schlumberger акций EDC должно предусматривать на случай введения новых санкций со стороны США передачу управления компанией российскому менеджменту и быструю продажу контрольного пакета российской стороне.

Третья попытка

В 2015 году Schlumberger уже пыталась купить Eurasia Drilling, но ФАС затянула согласование сделки, и она сорвалась. О второй попытке купить акции EDC Schlumberger сообщила в июле прошлого года, оферта действовала до 1 сентября 2018 года. Артемьев сообщал, что ведомство предложило Schlumberger продлить оферту и что компания готова на это пойти.

Eurasia Drilling специализируется на бурении в России как на суше, так и на шельфе, имеет в парке четыре собственных СПБУ, которые законтрактованы для бурения на Каспии. По последним данным, Eurasia Drilling контролируют Александр Джапаридзе (около 31% акций) и его партнер - бывший глава "Роснефти" Александр Путилов (20%). Небольшой пакет принадлежит главе "ЛУКОЙЛа" Вагиту Алекперову.