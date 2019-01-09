Главные новости
ЭкономикаЦены на АЗС в регионах России выросли вслед за повышением НДСВ миреВсе члены синода Вселенского патриархата подписали томос для УкраиныЭкономикаЦена нефти Brent превысила $60 за баррель впервые с декабря
Экономика

Schlumberger получила контракт "Роснефти" на 1,1 млрд руб. на шельфе Сахалина

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - "Роснефть" признала Schlumberger победителем закупки по интегрированному сервису с инженерным сопровождением бурения двух поисково-оценочных скважин на Восточно-Прибрежном участке шельфа Сахалина.

Согласно материалам "Роснефти", Schlumberger победила с альтернативным предложением в 1,1 млрд руб., в то время как основное предложение практически соответствовало максимальной цене в 1,3 млрд руб. Соперником Schlumberger выступала компания Halliburton, которая готова была выполнить работы в рамках закупки за 1,2 млрд рублей.

Начало бурения, согласно графику, намечено на 1 марта 2019 года, окончание - 12 августа 2019 года.

По скважине Восточно-Прибрежная №1 глубина по стволу должна составить 3047 м, глубина по вертикали - 2500 м, отход по горизонтали - 1385 м, а также пилотный ствол с глубины 520 м длиной 1358 м по стволу, по скважине №2 длина по стволу - 3490 м, глубина по вертикали - 2200 м, отход по горизонтали - 1933 м.

Работы бурового подряда по суточной ставке по строительству двух поисково-оценочных скважин на лицензионном участке Восточно-Прибрежный будет выполнять ООО "РН-Бурение".

Ранее "Интерфаксу" сообщали в пресс-службе "Роснефти", что для выполнения буровых работ планируется привлечение наземной буровой установки российского производства.

Восточно-Прибрежный лицензионный участок расположен в пределах внутренних морских вод Набильского залива Охотского моря, на северо-восточном шельфе о. Сахалин.

Площадь участка составляет Восточно-Прибрежный 56,4 кв. км. Прогнозные ресурсы по категории Д оцениваются по нефти в 48,6 млн тонн (геологические ресурсы), 12,7 млн тонн (извлекаемые ресурсы), по газу - 7 млрд куб. м.

"Роснефть" получила лицензию на геологическое изучение, разведку и добычу углеводородного сырья на Восточно-Прибрежном участке в 2013 году сроком до конца декабря 2043 года. Согласно лицензии, на 4-й год ее действия (в 2017 году) должна быть построена одна поисково-оценочная скважина, на 5-й (2018 год) - еще одна. Согласно материалам компании, проект поисково-оценочных работ на Восточно-Прибрежном участке недр федерального значения был разработан в 2014 году, однако в 2016 году он был актуализирован. В 2016 году "Роснефть" провела сейсморазведочные работы 3D на участке. Работы отличались повышенной сложностью в связи с их проведением в условиях предельного мелководья и заболоченного побережья, отмечала компания. Проектные и изыскательские работы по двум скважинам на участке компания планировала завершить до конца 2018 года.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Роснефть, Schlumberger

Новости по теме

Экономика
Трудности бурения и извлеченияТрудности бурения и извлечения
Итоги года на рынке нефтесервисаПодробнее
 Цены на АЗС в регионах России выросли вслед за повышением НДСЦены на АЗС в регионах России выросли вслед за повышением НДС
Владимир Путин в декабре говорил, что рост цен на бензин не превысит 1-1,5%, однако подорожание оказалось сильнееПодробнее
 Цена нефти Brent превысила $60 за баррель впервые с декабряЦена нефти Brent превысила $60 за баррель впервые с декабря
К этому привели позитивные новости о торговых переговорах США и КитаяПодробнее
 Вступил в силу новый порядок расчета стоимости полиса ОСАГОВступил в силу новый порядок расчета стоимости полиса ОСАГО
Согласно указанию Банка России, изменены нижняя и верхняя границы тарифаПодробнее
Всемирный банк ухудшил прогноз роста мирового ВВП на 2019 годВсемирный банк ухудшил прогноз роста мирового ВВП на 2019 год
Прогноз роста российской экономики также сниженПодробнее
 "Газпром" сделал рождественский подарок калининградцам за $1 млрд. Обобщение"Газпром" сделал рождественский подарок калининградцам за $1 млрд. Обобщение
В регионе реализован проект по альтернативному варианту газоснабженияПодробнее
 Страхование живет полной жизньюСтрахование живет полной жизнью
Итоги года на страховом рынкеПодробнее
 Финкомпании вывели из Великобритании более $1 трлн в ожидании BrexitФинкомпании вывели из Великобритании более $1 трлн в ожидании Brexit
Не исключено, что фактические значения будут в итоге существенно вышеПодробнее
 Tesla запустит производство электромобилей в КитаеTesla запустит производство электромобилей в Китае
Завод откроется на фоне торговой войныПодробнее
 Российские банки: нам бы день продержаться да ночь простоятьРоссийские банки: нам бы день продержаться да ночь простоять
Итоги года в банковском сектореПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Рождество - 20199 фото
07 января
Рождество - 2019
Последствия взрыва газа в доме в Магнитогорске12 фото
01 января
Последствия взрыва газа в доме в Магнитогорске
Уходящий год33 фото
28 декабря 2018 года
Уходящий год
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
ЭкономикаЦены на АЗС в регионах России выросли вслед за повышением НДСВ миреВсе члены синода Вселенского патриархата подписали томос для УкраиныЭкономикаЦена нефти Brent превысила $60 за баррель впервые с декабряЭкономикаВступил в силу новый порядок расчета стоимости полиса ОСАГОМоскваСиноптики пообещали москвичам оттепель на старый Новый годВ РоссииТанки Т-34 из Лаоса переданы России безвозмездно

Экс-министр финансов Подмосковья отказался давать показания по делу о мошенничестве на 14 млрд руб.

Киевский суд начал процедуру банкротства ядерного СП России, Украины и Казахстана

Дамаск возобновил контакты с курдами в связи с турецкой угрозой

Власти Екатеринбурга выделят 100 млн рублей на проектирование второй ветки метро

Мэр Саратова, его замы и главы районов временно будут ездить на работу на маршрутках

Трудности бурения и извлечения

Трудности бурения и извлеченияИтоги года на рынке нефтесервиса Подробнее

Завод цинкования загорелся под Оренбургом

Schlumberger получила контракт "Роснефти" на 1,1 млрд руб. на шельфе Сахалина

Борьба властей Мексики с хищением нефтепродуктов спровоцировала топливный кризис

ПАСЕ рекомендовала Госдуме и Совфеду сформировать делегацию с учетом деления на шесть полов

Боевой российский корабль океанской зоны успешно прошел ходовые испытания на Балтике

Две трети кинозрителей в новогодние праздники купили билеты на отечественные фильмы

Две трети кинозрителей в новогодние праздники купили билеты на отечественные фильмыРоссийские картины за каникулы собрали 3,3 млрд рублей Подробнее

Выплаты пострадавшим в Магнитогорске завершат до конца недели

Правительство выделит пострадавшим при обрушении дома в Магнитогорске почти 150 млн рублей

Небоскреб Крайслера в Нью-Йорке выставят на продажу

В Белоруссии вынесен первый в этом году смертный приговор

Госдума получила от ПАСЕ приглашение к участию в январской сессии

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2019 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');