Schlumberger получила контракт "Роснефти" на 1,1 млрд руб. на шельфе Сахалина

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - "Роснефть" признала Schlumberger победителем закупки по интегрированному сервису с инженерным сопровождением бурения двух поисково-оценочных скважин на Восточно-Прибрежном участке шельфа Сахалина.

Согласно материалам "Роснефти", Schlumberger победила с альтернативным предложением в 1,1 млрд руб., в то время как основное предложение практически соответствовало максимальной цене в 1,3 млрд руб. Соперником Schlumberger выступала компания Halliburton, которая готова была выполнить работы в рамках закупки за 1,2 млрд рублей.

Начало бурения, согласно графику, намечено на 1 марта 2019 года, окончание - 12 августа 2019 года.

По скважине Восточно-Прибрежная №1 глубина по стволу должна составить 3047 м, глубина по вертикали - 2500 м, отход по горизонтали - 1385 м, а также пилотный ствол с глубины 520 м длиной 1358 м по стволу, по скважине №2 длина по стволу - 3490 м, глубина по вертикали - 2200 м, отход по горизонтали - 1933 м.

Работы бурового подряда по суточной ставке по строительству двух поисково-оценочных скважин на лицензионном участке Восточно-Прибрежный будет выполнять ООО "РН-Бурение".

Ранее "Интерфаксу" сообщали в пресс-службе "Роснефти", что для выполнения буровых работ планируется привлечение наземной буровой установки российского производства.

Восточно-Прибрежный лицензионный участок расположен в пределах внутренних морских вод Набильского залива Охотского моря, на северо-восточном шельфе о. Сахалин.

Площадь участка составляет Восточно-Прибрежный 56,4 кв. км. Прогнозные ресурсы по категории Д оцениваются по нефти в 48,6 млн тонн (геологические ресурсы), 12,7 млн тонн (извлекаемые ресурсы), по газу - 7 млрд куб. м.

"Роснефть" получила лицензию на геологическое изучение, разведку и добычу углеводородного сырья на Восточно-Прибрежном участке в 2013 году сроком до конца декабря 2043 года. Согласно лицензии, на 4-й год ее действия (в 2017 году) должна быть построена одна поисково-оценочная скважина, на 5-й (2018 год) - еще одна. Согласно материалам компании, проект поисково-оценочных работ на Восточно-Прибрежном участке недр федерального значения был разработан в 2014 году, однако в 2016 году он был актуализирован. В 2016 году "Роснефть" провела сейсморазведочные работы 3D на участке. Работы отличались повышенной сложностью в связи с их проведением в условиях предельного мелководья и заболоченного побережья, отмечала компания. Проектные и изыскательские работы по двум скважинам на участке компания планировала завершить до конца 2018 года.