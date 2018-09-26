Орешкин подтвердил прогноз о 64 рублях за доллар к концу года

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Фундаментальным курсом рубля в текущих условиях являются 64 рубля за доллар, к концу года можно ожидать движения к этому уровню, Минэкономразвития сохраняется свой прогноз по курсу, заявил журналистам глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин в среду в Хельсинки.

"У нас, как я и говорил раньше, прогноз на конец года в районе 64 рублей за доллар - это те уровни, где рубль должен находиться фундаментально в текущих условиях. Поэтому вокруг этих значений и можно ждать курс до конца этого года", - сказал министр, комментируя вопрос, сохраняет ли министерство свой курсовой прогноз на конец года.

Орешкин напомнил, что недавно курс доллара приближался к 71 рублю. "Я тогда откровенно и прямо сказал, что действительно не лучший момент для покупки иностранной валюты. Даже доллар надо продавать (Орешкин заявил об этом в ходе Дальневосточного форума 11 сентября - ИФ)", - отметил он.

"У нас выстроена такая макроэкономическая политика, которая обеспечивает долгосрочную стабильность динамики курса. Даже учитывая тот факт, что курс абсолютно плавающий, но долгосрочная динамика определяется и той политикой, которую Центральный банк проводит, и правительство проводит в части денежно-кредитной политики и бюджетной политики", - повторил свои тезисы в отношении устойчивости курса рубля Орешкин.

"Те события, которые произошли с точки зрения решений Центрального банка, понятно, что Центральный банк у нас абсолютно независимый, он действует в рамках своего мандата, но именно по этой причине его действия и были предсказуемы, потому что он полностью ориентирован на ценовую стабильность и на снижение рисков финансовой стабильности. Поэтому мы видим то движение, которое у нас было. Сейчас курс доллара опустился ниже отметки 66 рублей", - добавил Орешкин.

"Поэтому в независимости от тех колебаний, которые у нас происходят на рынке, у нас прогнозы и оценки не меняются, потому что мы понимаем, что те колебания, которые были на рынке, они носили временный характер. И сейчас мы видим такое же движение вниз. Что очень важно, не принимать эмоциональных решений тем, кто принимает решения о покупке или продаже, а быть уверенным в том, что благодаря политике Центрального банка и правительства динамика всех показателей будет развиваться устойчиво", - подчеркнул министр.

Согласно прогнозу Минэкономразвития, одобренному правительством на прошлой неделе, на конец 2018 года курс доллара ожидается на уровне 63,9 руб., на конец 2019 года министерство прогнозирует курс доллара в 63,8 руб., конец 2020 года - 64,1 руб., конец 2021 года - 63,9 руб.

Среднегодовой курс доллара, согласно макропрогнозу, в 2018 году ожидается на уровне 61,7 руб., в 2019 году - 63,9 руб., в 2020 году - 63,8 руб., в 2021 году - 64 руб., в 2022 году - 64,7 руб., в 2023 году - 66,3 руб., в 2024 году - 68 руб.