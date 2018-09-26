Минпромторг представил проект параметров нового инвестрежима для автопрома

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Минпромторг РФ опубликовал проект постановления правительства РФ, которым намерен ввести балльную систему за локализацию узлов и агрегатов автотранспортных средств, выпускаемых в России.

Как следует из проекта документа, опубликованного в среду на портале regulation.gov.ru, речь идет о баллах за локализацию вариаторов, блоков управления системами ABS и ESP, теплообменников системы охлаждения, сидений, колес и жгутов проводов.

Кроме того, уточняется список соответствующих технологических операций для указанных узлов и агрегатов, которые должны быть локализованы, а также график такой локализации.

Дата начала публичного обсуждения проекта - 26 сентября 2018 г., дата окончания - 23 октября 2018 г. Принять документ планируется в декабре 2018 г.

При этом у ряда автопроизводителей, локализовавших свои производства в РФ по соглашениям о промсборке, эти соглашения близки к истечению (так, соглашение по промсборке автомобилей Hyundai истекает в декабре). На замену таким соглашениям власти РФ намеревались внедрить институт специнвестконтрактов, который должен стать основой для нового инвестрежима работы автопрома в РФ. В конце 2017 г. министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров говорил, что новый инвестрежим будет предполагать перечень элементов, выбирая которые производители смогут набирать так называемые баллы, чтобы иметь право претендовать на субсидии со стороны государства.

"У нас 9 направлений - двигатель, трансмиссия, система управления, система автоматической помощи водителю, гибридные, аккумуляторные ячейки и системы управления к ним, моторколеса и редукторы для моторколес", - говорил Мантуров, отмечая, что это достаточно серьезный перечень и каждый из этих компонентов "достаточно емкий с точки зрения инвестиций".

"Естественно, мы не будем поддерживать те компании, которые не возьмут на себя дополнительные обязательства по повышению уровня локализации по отношению к тому, который будет на момент СПИКа. Мы сегодня насытили рынок - около 90% российского автопроизводства. Теперь задача стоит по углубленной локализации", - подчеркнул тогда он.

Мантуров также говорил, что это будет реализовываться в рамках СПИКов и будет достаточно универсальной мерой. "Универсальность заключается в том, что есть перечень, из которого производитель имеет право выбрать и набрать то количество баллов, чтобы получить весь набор господдержки", - добавил тогда министр.

Легковые автомобили

Так, за локализацию вариатора для автомобилей с двигателем внутреннего сгорания (ДВС) предлагается начислять 20 баллов, для электромобилей - 8 баллов, гибридных автомобилей - 24 балла. При этом предлагается, что с 1 января 2023 г. автопроизводители должны выполнять в РФ сборку и контрольные испытания, а с 1 января 2025 г. дополнительно к вышеуказанному - механическую обработку и термообработку корпусов и использовать кованые/литые заготовки российского производства.

Локализация блоков управления ABS и ESP, гидроблоков/модуляторов принесет автопроизводителю 4 балла. При этом предлагается, что с 1 января 2021 г. будет необходимо локализовать сборку и проведение контрольных испытаний, а с 1 января 2025 г. дополнительно к этому - использовать экструзионные заготовки (блока) российского производства, локализовать разработку конструкции, разработку программного обеспечения (ПО) и закрепить права на результаты интеллектуальной деятельности за российским юридическим лицом.

За локализацию теплообменников системы охлаждения (радиаторов, охладителей наддувочного воздуха) предполагается начислять 1 балл. При этом с 1 января 2019 г. будет необходимо собирать и проводить контрольные испытания радиаторов, собираемых механическим способом; изготавливать охладители наддувочного воздуха, а также использовать российский металл (включая алюминий при наличии) не менее, чем на 80%. Кроме того, с 1 января 2021 г. дополнительно к вышеуказанному нужно будет локализовать сборку и проведение контрольных испытаний радиаторов, кроме собираемых механическим способом.

Предполагается, что локализация сидений будет приносить автопроизводителям 1 балл. При этом с 1 января 2019 г. автопроизводители должны будут также локализовать сборку и проведение контрольных испытаний, а также изготовление мягких элементов (наполнителей). С 1 января 2021 г. дополнительно к вышеуказанному предлагается обязательная локализация изготовления чехлов, деталей каркасов, сварки и сборки каркасов сидений.

Локализация колес оценивается Минпромторгом в 4 балла, с 1 января 2019 г. автопроизводителей предложено обязать проводить в РФ контрольные испытания, изготавливать оснастку, штамповку/литьё колес. Кроме того, предлагается локализовать разработку конструкции и ПО и закреплять права на результаты интеллектуальной деятельности за российским юридическим лицом. В данном случае также предлагается установить требование об использовании российского металла (включая алюминий при наличии) - не менее 80%.

За локализацию жгутов проводов предлагается начислять 2 балла, а с 1 января 2020 г. локализовать волочение, термообработку, изолирование жил, наложение защитных покровов, заводские приемо-сдаточные испытания, а также ввести обязательное использование российского металла (включая алюминий при наличии) - не менее 80%.

Вышеуказанные узлы и агрегаты должны быть локализованы для целого ряда автотранспортных средств: с двигателем с искровым зажиганием, с рабочим объемом цилиндров не более 1500 куб. см.; с двигателем с искровым зажиганием, с рабочим объемом цилиндров более 1500 куб. см.; с поршневым ДВС с воспламенением от сжатия (дизелем или полудизелем); автобусов; прочих пассажирских транспортных средств с числом мест для сидения не менее 10; автомобилей скорой медицинской помощи.

График локализации

В проекте документа говорится, что автопроизводители обязаны локализовать в РФ с 1 января 2015 г. не менее семи, с 1 января 2016 г. - не менее девяти, с 1 января 2017 г. - не менее 11 из следующих операций: монтаж силового агрегата; монтаж передней полуоси (передней подвески); монтаж задней подвески; монтаж выхлопной системы; монтаж рулевого механизма; монтаж электрооборудования; монтаж элементов интерьера и экстерьера; сварка кузова; окраска кузова; сборка кузова; монтаж специального оборудования (при наличии); проведение контрольных испытаний готовых моторных транспортных средств.

Проектом устанавливается график локализации агрегатов, установленных на автомобиль. Так, двигатели внутреннего сгорания с 1 января 2021 г. должны использовать заготовки (блока, головки блока) российского производства, также должна быть локализована термообработка.

Для механической коробки переключения передач с 1 января 2023 г. предлагается установить использование кованых/литых заготовок российского производства. В случае с автоматическими коробками то же требование предлагается к вступлению с 1 января 2025 г.

Использование российского металла

Проект постановления также предполагает закрепить долю использования российского металла в узлах выпускаемых в РФ автомобилей.

Так, для кузовов при объемах производства модели до 30 тыс. шт. с 1 января 2019 г. предлагается использовать российский металл (включая алюминий при наличии) на уровне не менее 70% (при всех объемах производства модели - до 30 тыс. шт., от 30 до 70 тыс. шт. и более 70 тыс. шт.).

С 1 января 2025 г. рамы, выпускаемые в РФ, должны не менее чем на 60% состоять из российского металла (включая алюминий при наличии).

С 1 января 2023 г. подрамники (включая передние и задние поперечины, крепящиеся к кузову, на которые монтируются компоненты подвески) - должны не менее чем на 80% состоять из российского металла (включая алюминий при наличии).

Грузовики

В случае с производителями грузовой автотехники также предлагается установить набор и график локализованных операций и начислять за это баллы.

Так, производители дизельных и бензиновых грузовиков, массой до 3,5 тонны, от 3,5 тонны до 12 тонн и свыше 12 тонн, а также автосамосвалов и седельных тягачей должны локализовать в РФ с 1 января 2015 г. не менее пяти (включая обязательную сборку, сварку и окраску кабины), с 1 января 2016 г. - не менее семи (включая обязательное изготовление лонжеронов рам), с 1 января 2017 г. - не менее 10 из следующих операций: изготовление лонжеронов рам; сборка, сварка и покраска несущей рамы; монтаж силового агрегата; монтаж передней полуоси (передней подвески); монтаж задней подвески; монтаж выхлопной системы; монтаж рулевого механизма; монтаж электрооборудования; монтаж элементов экстерьера; сборка, сварка и окраска кабины.

При этом с 1 января 2021 г. двигатели должны использовать заготовки (блока, головки блока) российского производства, локализована термообработка.

Для механических коробок переключения передач с 1 января 2023 г. должны использоваться кованые/литые заготовки российского производства, а с 1 января 2025 г. - и для "автоматов".

Кабины с 1 января 2019 г. должны быть изготовлены не менее чем на 50% из российского металла (включая алюминий при наличии); рамы с 1 января 2025 г. - не менее чем на 60%; подрамники (включая передние и задние поперечины, крепящиеся к кузову, на которые монтируются компоненты подвески) с 1 января 2023 г. - не менее чем на 80%.

Мосты ведущие (без редуктора) и редукторы мостов с 1 января 2025 г. должны использовать заготовки российского производства (без блокируемого дифференциала).

Кроме того, предлагается локализовать выполнение ряд операций/условий (при наличии).

Так, локализация вариатора для автомобилей с ДВС оценивается в 20 баллов, электромобилей - в 8 баллов, гибридных ТС - в 24 балла. С 1 января 2023 г. предлагается локализовать сборку и проведение контрольных испытаний, а с 1 января 2025 г. дополнительно к этому механическую обработку и термообработку корпусов и использование кованых/литых заготовок российского производства.

Локализация блоков управления ABS и ESP, гидроблоков/модуляторов оценивается в 4 балла. При этом с 1 января 2025 г. предполагается локализовать сборку и проведение контрольных испытаний; использование экструзионных заготовок (блока) российского производства; разработку конструкции, разработку ПО и закрепление прав на результаты интеллектуальной деятельности за российским юридическим лицом.

Локализация теплообменников системы охлаждения (радиаторы, охладители наддувочного воздуха) оценивается в 1 балл. При этом с 1 января 2019 г. проект предполагает сборку и проведение контрольных испытаний радиаторов, как собираемых механическим способом, так и кроме радиаторов, собираемых механическим способом.

При этом радиаторы должны состоять минимум на 80% из российского металла (включая алюминий при наличии), а также предусмотрено изготовление охладителей наддувочного воздуха.

За локализацию сидений предлагается начислять 1 балл. При этом с 1 января 2019 г. должны быть локализованы сборка и проведение контрольных испытаний; изготовление чехлов; изготовление мягких элементов (наполнителей); сварка и сборка каркасов сидений, а с 1 января 2021 г. - и изготовление деталей каркасов.

В отдельную категорию проектом выделены пожарные автомобили. Документ предполагает, что автопроизводители должны выполнять на территории РФ с 1 января 2015 г. не менее семи, с 1 января 2016 г. - не менее девяти, с 1 января 2017 г. - не менее 11 из следующих операций: монтаж силового агрегата; монтаж передней полуоси (передней подвески); монтаж задней подвески; монтаж выхлопной системы; монтаж рулевого механизма; монтаж электрооборудования; монтаж элементов интерьера и экстерьера; сварка кузова; окраска кузова; сборка кузова; монтаж специального оборудования (при наличии); проведение контрольных испытаний готовых моторных транспортных средств.