Вслед за Samsung ФАС подготовит еще одно дело по картелю на рынке гаджетов

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ до конца года возбудит дело против Samsung по координации цен на смартфоны. Параллельно ведомство готовит еще одно антикартельное разбирательство на этом же рынке.

"Нет, еще (не возбуждено дело - ИФ), но до конца года оно будет возбуждено точно, то есть материалы находятся на рассмотрении уже", - заявил журналистам замглавы ФАС Андрей Цариковский в кулуарах "Недели конкуренции в России".

Начальник антикартельного управления ФАС Андрей Тенишев сообщил, что в скором времени перечень компаний-производителей гаджетов, которые попали под пристальное внимание его подразделения, пополнится еще одной компанией.

"Вы знаете, что мы вообще пристальное внимание этому рынку уделяем. Мы уже вынесли решение в отношении компании LG, вынесли решение в отношении российской дочерней компании Apple. Пришло время компании Samsung, - сказал он. - Там еще не один Samsung, у нас еще есть наработки. Не буду пока говорить (по каким компаниям - ИФ)".

Что касается Samsung, то, по его словам, в данный момент проверяется также ее российская дочка.

"Также мы только начали проверять российскую дочку компании Samsung. Мы подозреваем ее в незаконной экономической координации это как минимум. Будет отрабатываться версия и о наличии антиконкурентных соглашений в деятельности этой компании", - сказал Тенишев.

"Это же огромная компания, которая торгует от Владивостока до Калининграда, большой ассортимент продукции, множество точек реализации, цены. Надо проанализировать, это гигантская на самом деле работа. Месяца три это займет минимум", - добавил он.