ФАС заподозрила Samsung в координации цен на смартфоны

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России в ближайшее время рассмотрит вопрос о возбуждении дела против Samsung по координации цен на смартфоны, сообщил журналистам замглавы ФАС Андрей Цариковский.

В пресс-службе ФАС уточнили "Интерфаксу", что в настоящее время в отношении компании ведется расследование. О каких именно моделях смартфонов Samsung идет речь, в антимонопольном ведомстве не раскрыли, уточнив, что "речь идет о нестарых моделях, они какое-то время уже в продаже в РФ".

ФАС с 2016 года ведет проверки технологических компаний на предмет ценового сговора при продаже устройств. В частности, антимонопольное ведомство провело проверки в компаниях Samsung, Alcatel, Sony и Asus, в результате которых не обнаружила нарушений при ценообразовании на смартфоны.