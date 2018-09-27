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Экономика

Суд подтвердил долг основателя "Донстроя" в размере 825 млн рублей

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы 13 сентября решил включить в реестр одного из основателей компании "Донстрой" Максима Блажко долг перед кредиторами в размере 825,4 млн рублей.

Как следует из картотеки суда, в реестр бизнесмена включена задолженность перед ГК "Агентство по страхованию вкладов" (АСВ) на сумму 597,3 млн рублей, а также 228,1 млн рублей долга перед физлицом.

АСВ требует долг на основании договоров уступки прав требований, которые были заключены с банком "Российский капитал", выдавшим ряд кредитов. Физлицо потребовало долг на основании договора переуступки прав требования, заключенного с "Восточным экспресс банком".

Ранее сообщалось, что Арбитражный суд Москвы 16 мая признал обоснованным заявление ГК "АСВ" о признании Блажко банкротом как поручителя по кредиту. Суд тогда ввел в отношении должника процедуру реструктуризации долгов и утвердил финансовым управляющим должника Юрия Внукова. Суд включил в реестр кредиторов бизнесмена долг перед АСВ в размере более 499 млн рублей. Рассмотрение отчета об итогах процедуры реструктуризации долгов суд назначил на 26 ноября.

По данным СМИ, Блажко выступил поручителем своей компании "Ривер тауэр" по кредитам, полученным ею в 2014 году от "Российского капитала" и нижегородского Эллипс банка, который в конце 2014 года присоединился к "Российскому капиталу", на строительство МФК "Звенигородский" в Москве. В феврале 2017 года Арбитражный суд Москвы включил в реестр кредиторов "Ривер тауэр" долг перед "Российским капиталом" в размере 2,3 млрд рублей (1,7 млрд рублей основного долга), а 10 марта - 5,9 млрд рублей, в том числе 4 млрд рублей основного долга. В июле 2017 года компания была признана банкротом.

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Теги: Максим Блажко, Донстрой

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