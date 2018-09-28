Рынок акций РФ открылся снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,5%

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в пятницу коррекционным снижением цен blue chips после ралли накануне, хотя внешние площадки продолжают подавать позитивные сигналы, индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов потеряли по 0,5%, при этом лидерами отката выступают бумаги "Норникеля" из-за отсечки дивидендов и бумаги "Мосбиржи" из-за отказа от промежуточных дивидендов.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2462,66 пунктов (-0,5%), индекс РТС - 1182,43 пункта (-0,5%), рублевые цены основных "фишек" на Московской бирже снизились в пределах 5,8%.

Доллар подрос до 65,65 руб. (+0,03 рубля).

Подешевели рублевые акции "Норникеля" (-5,8%, до 11,145 тыс. руб., дивиденды за полугодие - 776,02 руб.), "Мосбиржи" (-4,2%, до 98,63 руб.), "РусАла" (-2,1%), "Новолипецкого металлургического комбината" (-1,5%), "Магнита" (-1,4%), "Татнефти" (-0,8%), ПАО "Полюс" (-0,7%).

Наблюдательный совет Московской биржи признал нецелесообразной выплату в 2018 году промежуточных дивидендов и дивидендов из нераспределенной прибыли прошлых лет, сообщила компания. Размер дивидендов по итогам 2018 года будет определяться на годовом общем собрании акционеров в 2019 году.

Выросли бумаги "Распадской" (+1,1%), "Мечела" (+1% и +1,3% "префы"), Сбербанка (+0,4% и +0,7% "префы"), "Газпром нефти" (+0,2%), "Аэрофлота" (+0,2%).

Зарубежные рынки

В США накануне индексы выросли, отыграв просадку после решения Федеральной резервной системы о повышении ставки. Федрезерв повысил прогноз роста ВВП США на 2018 год до 3,1% с ожидавшихся ранее 2,8%. Прогноз экономического подъема на 2019 год улучшен до 2,5% с 2,4%.

Министерство торговли США сохранило оценку роста ВВП во втором квартале на уровне 4,2% в пересчете на годовые темпы, свидетельствуют окончательные данные. Аналитики в среднем ожидали ее повышения до 4,3%, сообщает MarketWatch. Нынешние темпы экономического подъема являются максимальными с третьего квартала 2014 года.

В пятницу подъем индексов преобладает в Азии (Япония выросла на 1,4% на фоне ослабления иены, Китай прибавил 0,9%), умеренно проседают американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 теряет 0,1%).

Значение Nikkei 225 (+1,4%) превысило январский максимум и вернулось к отметкам, которые последний раз наблюдались в 1991 году, отмечает MarketWatch. Оба основных японских индекса в сентябре выросли более чем на 5%, что является лучшим показателем среди азиатских рынков.

Нефть утром в пятницу плюсует, завершая неделю ростом, причем для WTI это станет третьим недельным подъемом подряд.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени в пятницу составила $81,53 за баррель (+0,2% и +0,5% накануне), ноябрьская цена WTI - $72,3 за баррель (+0,3% и +0,8% в четверг). С начала текущей недели Brent прибавила в цене 3,7%, WTI - 2,1%.