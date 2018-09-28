Санкции против "РусАла" привели к подорожанию глинозема и сокращению прибыли компаний США

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Рост цен на глинозем в результате санкций, введенных США в отношении "РусАла", сокращает прибыли американских производителей алюминия, пишет газета The Wall Street Journal.

Администрация президента США Дональда Трампа ранее в этом году ввела повышенные пошлины на импорт алюминия, рассчитывая, что это поддержит местных производителей металла. Однако ее действия в отношении "РусАла", на долю которого приходится 6% мировых поставок глинозема (окись алюминия, применяемая для получения алюминия), несут в себе обратные последствия для американских представителей отрасли.

Компании, закупавшие глинозем у "РусАла", вынуждены искать новых поставщиков при ограниченном предложении. Давление на этот рынок также оказало сокращение производства на крупнейшем в мире глиноземном предприятии в Бразилии и забастовка на заводе Alcoa Corp.

Согласно данным лондонской CRU Research, глинозем подорожал на 60% за последние 12 месяцев - до $625 за тонну.

Глинозем стал самой значительной статьей расходов производителей алюминия, превысив затраты на электроэнергию, пишет WSJ.

Цена глинозема в процентном отношении к стоимости алюминия в этом месяце подскочила до рекордных 31% по сравнению с 16% годом ранее, свидетельствуют оценки CRU.

При этом рост стоимости глинозема пока не привел к повышению цен на алюминий, что является проблемой для производителей металла. Эксперты, однако, полагают, что это произойдет к началу следующего года, в связи с чем увеличатся цены на все виды продукции, где используется металл - от алюминиевых банок до автомобилей.

Согласно оценкам BMO Capital Markets, средняя стоимость алюминия на LME в четвертом квартале 2018 года составит $2182 за тонну и вырастет до $2314 за тонну в 2019 году.

Century Aluminum Co., один из крупнейших американских производителей алюминия, сообщил в прошлом месяце, что, хотя повышенные пошлины на импорт алюминия, введенные США, благоприятно отразились на показателях компании, рост цен на глинозем может привести к сокращению ее прибыли в третьем квартале на $35-45 млрд.

Глобальный объем производства глинозема, без учета Китая, уменьшится в этом году ниже уровня в 50 млн тонн - минимального за 10 лет, прогнозируют в BMO.